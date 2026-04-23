Ритейл парковете у нас се развиват изключително бурно и освен това водят до децентрализация на съвременните търговски площи у нас. Това се вижда от данните в доклада Global Cities Retail Guide 2026 на консултантската компания Cushman & Wakefield.

Само в рамките на 4 години са били въведени 41 нови парка с разгъната наемна площ от близо 400 000 кв.м.

В него има и актуална класация на ритейл парковете по площ:

Име Град Площ (GLA кв.м) Открит XOPARK SOFIA София 64,014 2010 HOLIDAY PARK STARA ZAGORA Стара Загора 42,088 2023 HOLIDAY PARK KRASNO SELO София 34,434 2025 RETAIL PARK SREDETS София 32,490 2010 RETAIL PARK PLOVDIV Пловдив 26,000 2008 VAZOV RETAIL PARK София 24,372 2007 RETAIL PARK VELIKO TARNOVO Велико Търново 24,131 2015 HOLIDAY PARK PAZARDZHIK Пазарджик 23,493 2023 HOLIDAY PARK PERNIK Перник 23,000 2023 PARKMAXX RETAIL PARK Пловдив 17,916 2025

Лидерът XOPARK беше разширен почти двойно през миналата година, като и в момента се работи по обекти в района. При обща класация на съвременните търговски площи, т.е. заедно с моловете, той би бил трети най-голям в страната.

Прави впечатление, че класацията е доста по-"шарена" откъм градове, а и откъм години на завършване - най-старият (търговски парк "Вазов" в столицата) е от 2007 г., а най-новите (Holiday Park Krasno Selo, който е отново в София и даже е в Топ 3 сред най-големите, както и Parkmaxx Retail Park в Пловдив) заработиха през 2025 г.

6 от десетте най-големи ритейл парка у нас са извън столицата, което е по-добър резултат в сравнение с класацията при моловете, в която София има пълна доминация както като брой, така и като представители в челото.

"Съвременните търговски площи са концентрирани предимно в столицата и петте най-големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Въпреки това разширяването на хранителните вериги и операторите на ритейл паркове активно трансформира и по-малките населени места, изграждайки търговска инфраструктура извън традиционните икономически центрове", пишат авторите на доклада.

Общо в София има 8 мола с обща наемна площ от 402 000 кв.м и седем ритейл парка с общо 178 000 кв.м. Ако при моловете няма нови проекти, то при по-новата търговска концепция до края на годината се очаква въвеждането на още два обекта с обща площ от 40 000 кв. м, а поне един допълнителен проект от около 17 000 кв. м е в окончателна фаза на проектиране.

Оборотите на заведенията растат

Интересен акцент в доклада са данните за заведенията за хранене и развлечение в София. Приходите им са се увеличили с над 90% между 2019 г. и 2025 г.

". Основните фактори за това са нарасналите доходи и близо удвоеният брой международни туристи. Около 29% от жителите на столицата се хранят извън дома поне веднъж седмично, а средната дневна консумация на кафе достига 1,92 чаши", пишат от CW.