Ритейл парковете у нас се развиват изключително бурно и освен това водят до децентрализация на съвременните търговски площи у нас. Това се вижда от данните в доклада Global Cities Retail Guide 2026 на консултантската компания Cushman & Wakefield.
Само в рамките на 4 години са били въведени 41 нови парка с разгъната наемна площ от близо 400 000 кв.м.
В него има и актуална класация на ритейл парковете по площ:
|Име
|Град
|Площ (GLA кв.м)
|Открит
|XOPARK SOFIA
|София
|64,014
|2010
|HOLIDAY PARK STARA ZAGORA
|Стара Загора
|42,088
|2023
|HOLIDAY PARK KRASNO SELO
|София
|34,434
|2025
|RETAIL PARK SREDETS
|София
|32,490
|2010
|RETAIL PARK PLOVDIV
|Пловдив
|26,000
|2008
|VAZOV RETAIL PARK
|София
|24,372
|2007
|RETAIL PARK VELIKO TARNOVO
|Велико Търново
|24,131
|2015
|HOLIDAY PARK PAZARDZHIK
|Пазарджик
|23,493
|2023
|HOLIDAY PARK PERNIK
|Перник
|23,000
|2023
|PARKMAXX RETAIL PARK
|Пловдив
|17,916
|2025
Лидерът XOPARK беше разширен почти двойно през миналата година, като и в момента се работи по обекти в района. При обща класация на съвременните търговски площи, т.е. заедно с моловете, той би бил трети най-голям в страната.
Прави впечатление, че класацията е доста по-"шарена" откъм градове, а и откъм години на завършване - най-старият (търговски парк "Вазов" в столицата) е от 2007 г., а най-новите (Holiday Park Krasno Selo, който е отново в София и даже е в Топ 3 сред най-големите, както и Parkmaxx Retail Park в Пловдив) заработиха през 2025 г.
6 от десетте най-големи ритейл парка у нас са извън столицата, което е по-добър резултат в сравнение с класацията при моловете, в която София има пълна доминация както като брой, така и като представители в челото.
"Съвременните търговски площи са концентрирани предимно в столицата и петте най-големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Въпреки това разширяването на хранителните вериги и операторите на ритейл паркове активно трансформира и по-малките населени места, изграждайки търговска инфраструктура извън традиционните икономически центрове", пишат авторите на доклада.
Общо в София има 8 мола с обща наемна площ от 402 000 кв.м и седем ритейл парка с общо 178 000 кв.м. Ако при моловете няма нови проекти, то при по-новата търговска концепция до края на годината се очаква въвеждането на още два обекта с обща площ от 40 000 кв. м, а поне един допълнителен проект от около 17 000 кв. м е в окончателна фаза на проектиране.
Оборотите на заведенията растат
Интересен акцент в доклада са данните за заведенията за хранене и развлечение в София. Приходите им са се увеличили с над 90% между 2019 г. и 2025 г.
". Основните фактори за това са нарасналите доходи и близо удвоеният брой международни туристи. Около 29% от жителите на столицата се хранят извън дома поне веднъж седмично, а средната дневна консумация на кафе достига 1,92 чаши", пишат от CW.