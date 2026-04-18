Близо 250 пустеещи частни жилища в Беларус бяха продадени през първото тримесечие на 2026 г. за т.нар. в страната "една базова единица", което се равнява на 45 беларуски рубли (около 16 долара, или около 14 евро).

Това показват данните на Националната кадастрална агенция на страната, пише ТАСС. Може да се направи сравнение, че такава сума в България вече струва обяд в сравнително скромно заведение.

Така, през първите три месеца на годината, нови собственици са намерили общо 431 изоставени беларуски имота. От тях, 262 са закупени директно без търг, а 169 са продадени чрез търгове.

От всички продадени пустеещи имоти, 248 са намерили купувачи само за "една базова единица" на дом.

Според последните данни, чаша кафе в различни луксозни заведения в беларуската столица Минск, може да бъде закупена за между 6 и 12 беларуски рубли (около 2-4,5 долара).

Неизползвани изоставени жилища в Беларус се купуват най-често в столицата Минск и в някои области, като за първото тримесечие те са в: Минск (118), област Гродненска (107), област Могилевска (64), област Брестска (61), област Витебска (60) и област Гомелска (21).

Както отбелязват от Националната кадастрална агенция на страната, интересът към такива жилища трайно нараства. Те най-често се разглеждат като вариант за лятна вила, начин за преместване извън града - като обикновено е необходим предварително голям ремонт, който да отговаря на изискванията на новите собственици.