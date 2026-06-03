Трудно, бавно, скъпо - това са трите ключови думи за всеки онлайн търговец от Централна и Източна Европа, който е решил да навлезе на някой от пазарите в съседните държави. Причината - директното приемане на плащания от клиентите е заложник на бумащина, остарели или напълно неподходящи за случая процеси и най-вече на високи цени.

Колкото и абсурдно да звучи, да продаваш стоки и услуги в нашата част от Глобалната мрежа в някои аспекти се оказва не по-лесно и не по-малко зависимо от държавните граници от това да отваряш физически магазини.

Един създаден в България финтех стартъп иска да промени това и вече се ползва с доверието на инвеститорите. Paypercut привлече общо 7 милиона евро за мисията си да изгради достъпна финансова инфраструктура за търговците - в Централна и Източна Европа, но и далеч не само.

Този seed рунд постави рекорд за основана у нас компания с цели €5 милиона.

Какво представлява?

Създадена като Buy Now, Pay Later (отложени плащания - б.р.) платформа, Paypercut вече предоставя и цялостен набор от платежни услуги чрез една интеграция.

Поддържат се картови, локални, линк- и QR-базирани методи на плащания, Express Checkout с Apple Pay/Google Pay и други. На единно табло се управляват фактуриране, изплащания и сетълмент в различни валути.

"Търговец, който разширява дейността си от България към Полша или Румъния, не може просто да натисне копче. Трябват му локални платежни методи, които клиентите реално използват, сетълмент в различни валути, който работи ясно и правила за съответствие, които са стабилни във всяка юрисдикция. Предизвикателството, свързано с инфраструктурата, е реално, но именно затова, след като я изградите, това е позиция, която може да се защити", коментира пред Money.bg съоснователят и главен изпълнителен директор на Paypercut Стоил Василев.

Идеята и хората зад Paypercut

Екипът на компанията е с богат опит на ръководни позиции в компании като SumUp и Payhawk. Именно от мениджмънта на първата компания идват съоснователите Стоил Василев, Емил Савов и Гарет Уолш.

"Областта на плащанията беше очевидният избор, предвид нашия опит, а Централна и Източна Европа - идеалното място за това. В продължение на години наблюдавахме как този регион се третираше като нещо второстепенно - твърде фрагментиран, твърде сложен, не заслужаващ си усилията. Смятахме, че това е погрешно и че ние сме подходящите хора, които да го докажат. Така се роди Paypercut", разказва Василев.

Първите клиенти са онлайн магазини от България и Румъния с растящ трансграничен бизнес, като днес платформата работи с над 200 търговци от няколко държави от ЦИЕ: "Общото между тях не е размерът, а амбицията. Те развиват дейност на множество пазари, справят се със сложността на местните начини на плащане и вече са надхвърлили възможностите на това, което глобалните доставчици са готови да им предложат".

Екипът към момента е от 24 души, като основната локация е София, но има служители на ключовите пазари: "Локалното присъствие е част от начина, по който работим - не можеш да изграждаш нещо за региона от един офис", подчертава Василев.

Новият рунд и бъдещето

Рекордният за основана в България seed рунд привлече като водещи инвеститори Concentric, Passion Capital и Araya Ventures. Участваха още BrightCap Ventures, MFG Invest, SMOK Ventures, Portfolio Ventures, BlackWood, SABAH.fund и предприемачът в сферата на плащанията Мат Дока.

Преди по-малко от година - през юли 2025-а, Paypercut отново постави рекорд за България с pre-seed инвестиция от 2 млн. евро.

Сега набраният капитал ще бъде използван в четири направления - задълбочаване на присъствието на настоящите пазари, навлизане на нови, развитие на продукта, но и покриване на капиталовите изисквания на Централната банка на Ирландия, където Paypercut кандидатства за лиценз за дружество за електронни пари. Очаква се това да стане факт в края на годината и така платформата ще може да държи директно клиентските салда.

Тя се готви да се изправи и срещу проблем, който е напълно измерим - според неин анализ бизнесите на пазарите в ЦИЕ извън еврозоната плащат над 4 милиарда евро за такси по трансгранични транзакции и валутни разходи и то при положение, че SWIFT преводите отнемат по 3-5 работни дни. Именно затова Paypercut разработва релси за стейбълкойни - първоначално за операции EUR-PLN и EUR-RON.

"Същата платформа, която днес помага на търговците да приемат плащания, утре ще им позволи да движат пари през граници мигновено - без да сменят доставчици, без нови интеграции и без съпротивлението, което твърде дълго определяше трансграничните плащания в ЦИЕ", подчертават от Paypercut.

Що се отнася до експанзията, Стоил Василев признава: "Визията ни винаги е била по-широка от Централна и Източна Европа. Вече водим разговори с търговци от Западна Европа и Обединеното кралство - скоро стартираме на неговия пазар, което на практика ни дава обхват на целия континент". Турция също е в плановете на Paypercut - "голям и сложен пазар, който повечето играчи отбягват".

Платежната инфраструктура, която създадената в България компания разработва, може да се мащабира отвъд един или друг регион, но според съоснователя ѝ засега ЦИЕ все пак ще е с приоритет - възможностите за растеж тук са достатъчно големи.

Погледнато по друг начин, ако Paypercut събори границите на онлайн търговията в нашата част на Европа, вероятно може да успее навсякъде.