Украинските дронове намериха ново слабо място на руската икономика, а именно мегаскладовете за електронна търговия на компанията Wildberries. Това е най-големият онлайн търговец на дребно в Русия и мнозина го сравняват с американския Amazon.

Преди около седмица - на 18 юли, бяха ударени първите два склада на гиганта. Единият - в Котовск, а другия - в Електростал, в близост до Москва. Тогава взривовете предизвикаха мащабни пожари и доведоха до смъртта на 9 работници.

Два дни по-късно последва втора атака, която порази още два логистични центъра в Московския регион - един в град Подолск и друг в близост до летище Домодедово. На 22 юли вълна от дронове удари още два склада в Краснодар и Невиномиск, които бяха евакуирани поради избухналите пожари.

Източник: Reuters Ударен склад от украински дронове

Загубите вече възлизат на над 2,3 млрд. долара, което надхвърля бюджетите на 53 руски региона и заплашват малкия бизнес с масови фалити. Но какво превърна тези привидно цивилни логистични центрове в стратегическа мишена от първостепенно значение за Киев?

"Руският Amazon"

Компанията Wildberries е основана през 2004 г. в Москва от Татяна Ким, позната дълго време с фамилията на бившия си съпруг като Татяна Бакалчук. Тя е най-богатата жена в страната с богатство от 4,6 млрд. долара.

Бизнесът започва от апартамента ѝ, където тя препродава дрехи, поръчани от германския каталожен търговец Otto.

Днес платформата разполага с над 40 000 пункта за получаване на поръчки в цяла Русия и съседните на нея Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан. Според сайта LeadIQ обслужва над 150 милиона активни потребители месечно.

Източник: Bloomberg

Това значи, че ударите няма да засегнат само руския пазар, но и прилежащите към него, заедно с милионите потребители.

Към този момент Wildberries наема около 48 000 души в централното си ядро. Заедно с куриери, персонал, както и складови работници бройката нараства до стотици хиляди работни места.

Към 2026 г. Wildberries заема първо място по оборот сред онлайн магазините в Русия с годишен брутен обем на стоките, надхвърлящ 4 трилиона рубли или до 45 милиарда долара. Стойността на обработените поръчки се равнява на приблизително 3% от БВП на страната.

В помощ за войната

От страна на компанията се опитват да рамкират събитията изцяло като удар върху цивилното общество и бизнеса. Татяна Ким написа в своя Telegram канал:

"Няма думи, с които да се опишат всички чувства и емоции, причинени от атаките срещу обикновените хора, срещу нашите служители, срещу нас, които просто си вършим работата".

Ситуацията обаче е малко по-сложна.

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Западните санкции промениха всичко. Огромните складове за онлайн търговия са се превърнали в идеалния канал за паралелен внос според властите в Киев. Зад милионите обикновени пратки се крие нещо друго.

Украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че атакуваните центрове са участвали в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове и навигационно оборудване.

Така атаките имат двойна цел - да отслабят икономиката и да ударят военната индустрия на страната.

"Украйна откри нова точка на натиск срещу Русия", написа в социалните мрежи Джими Ръштън, независим анализатор по външна политика, базиран в Украйна и цитиран от CNBC.