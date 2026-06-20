Украинските производители на дронове активно се опитват да се възползват от ръста на военните разходи в Азия, движен от страх от все по-агресивен Китай и евентуален конфликт около Тайван, пише "Ройтерс" в свой материал, базиран на информация от бизнеса и няколко правителства.

Така например изпълнителният директор на украинския производител на ударни дронове UFORCE Олег Рогински е летял за Токио през април с конкретно предложение към японски официални лица и компании от отбранителния сектор: да произвеждат хиляди украински дронове за защита на страната и нейните съюзници.

Дни по-рано американски войски са използвали морски дронове на UFORCE, за да потопят кораб по време на тайно учение в района, където Южнокитайско море граничи с Тихия океан. "Въздействието е изключително сходно", въпреки различната морска география на Източна Азия, заяви Рогински пред агенцията.

Моделът на компанията Magura вече години наред превръща части от Черно море в забранена зона за руския флот.

Отворена врата

Бившият японски министър на отбраната Ицунори Онодера, който остава влиятелен депутат, заяви пред "Ройтерс", че приветства украинските усилия за сътрудничество - Токио се нуждае от оборудване, "което реално демонстрира ефективна мощ".

Украински фирми като UFORCE, Skyeton и General Cherry търсят производствени партньори в страната, която тази година премахна дългогодишните си ограничения за износ на оръжие. Японската армия е имала поне една демонстрация на украинска дрон технология от компанията Swarmer, докато други контакти остават на по-ранен, проучвателен етап.

Токио заделя близо 2 млрд. долара за безпилотни системи в тазгодишния си бюджет за отбрана и планира да увеличи годишното производство на дронове до 80 000 до края на десетилетието - спрямо около 1000 произведени през 2024 г.

За сравнение, Украйна цели да произведе 7 милиона дронове тази година.

Японската компания Terra Drone вече инвестира в украински дрон стартъпи и наскоро спечели първа поръчка от Министерството на отбраната в Токио на стойност около 800 000 долара за 300 модулни дрона.

Демонстрацията на Swarmer пред японски военен подразделение пък беше организирана от компанията за електронна търговия Rakuten, чийто основател Хирoши Микитани е сред най-видните японски поддръжници на Украйна.

Тайван и Филипините също в полезрението

Изпълнителни директори на три украински компании потвърдиха пред "Ройтерс", че проучват бизнес възможности и с Тайван, макар да остават предпазливи заради липсата на официални дипломатически отношения между Киев и острова, който Китай определя като своя територия.

Адмирал Самюъл Папаро, висш американски командващ в региона, предупреди през 2024 г., че дроновете биха могли да създадат "безпилотен ад", който да даде на САЩ и съюзниците им време за реакция при евентуален конфликт.

Украинският посланик във Филипините Юлия Федив потвърди, че Киев води разговори с Манила за сътрудничество в областта на дроновите технологии - вероятно с производство, базирано в Япония.

Намаляване на зависимостта от Китай

Украинските компании също така търсят алтернативни доставчици на компоненти в приятелски настроени азиатски пазари, за да намалят зависимостта си от Китай, който произвежда голяма част от частите за дронове и е въвел експортни ограничения.

Украинската дрон асоциация IRON организира през май делегация до тайванския индустриален център Тайчун с цел намиране на доставчици на компоненти.

"Бихме се радвали нашите дронове да защитават всяка страна от инвазия - ние най-добре знаем какво е това усещане", обобщи изпълнителният директор на IRON Володимир Черниук.