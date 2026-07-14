Инвестирането в технологични компании през 2026 г. изглежда като возене на влакче на ужасите. Две от най-големите компании за чипове на планетата показаха нагледно това - едната "избухна" в печалба, а другата се спусна стремглаво надолу.

Тайванската TSMC отнесе прогнозите на Уолстрийт за юни месец. Конкурентът ѝ SK Hynix обаче претърпя спад малко след листването си на Nasdaq.

Наблюдаваме нова реалност при пазарите за полупроводници. Гладът за изкуствен интелект е по-голям от всякога, но и емоциите на борсите сякаш са достигнали връхната си точка.

Триумф за TSMC

Най-големият производител на чипове в света отчете скок от 67.9% на продажбите си за юни на годишна база. Резултат идва в навечерието на финансовия отчет за второто тримесечие, който се очаква по-късно тази седмица.

Според CNBC предварителните числа за полугодието също чертаят отлична траектория. За първите шест месеца на 2026 г. общите приходи на TSMC възлизат на около 75 милиарда долара, което е с 35.6% над нивата от същия период на миналата година.

Само в рамките на юни компанията е генерирала месечен ръст от 6.2%. Това явно е получило одобрението на пазарите и в понеделник акциите на чип гиганта се повишиха с 1%.

От компанията смятат, че са на път да реализират приходи от над 40 милиарда долара от AI чипове за тази година. Това е близо 25% от общите им приходи.

Приземяването на SK Hynix

Акциите на южнокорейския производител на чипове SK Hynix се приземиха веднага след дебюта си на борсата. В петък компанията набра 26,5 милиарда долара чрез американски депозитарни разписки.

В понеделник обаче акциите на SK Hynix паднаха с над 15%. Инвеститорите са решили да приберат натрупаните печалби от успешното листване, предава Ройтерс.

Пазарният спад изненада анализаторите, тъй като компанията е вторият по големина производител на чипове за памет в света и е ключов доставчик на HBM памет за AI процесорите на технологичния лидер Nvidia.

"Всички са наистина объркани какво ще се случи с търсенето на памети и къде е справедливата цена", казва Даниел Ю, глобален стратег в Yuanta Securities, в предаването Squawk Box Asia.

Защо се случва така?

Страхът на пазара в момента е, че технологичните гиганти харчат стотици милиарди за хардуер, но крайните потребители все още не носят достатъчно приходи, за да оправдаят тези инвестиции.

Това поддържа висока волатилност при акциите на компаниите.

Предстоящият пълен финансов отчет на TSMC тази седмица ще бъде едно от най-важните събития за технологичните пазари. Ако те повишат прогнозата си за разходи и капацитет, както се очаква, това може да успокои паниката и да рестартира растежа.

Maтepиaлът имa aнaлитичeн xapaĸтep и нe пpeдcтaвлявa инвecтициoнeн cъвeт.