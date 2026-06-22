За първи път от над 20 години Samsung губи челното си място като най-ценна южнокорейска компания. Доставчикът на чипове с високоскоростна памет SK Hynix детронира гиганта на борсата.

Пазарната капитализация на "новия първи" достигна около 1,35 трилиона долара. SK Hynix води пред Samsung по оценка на обикновените акции, които се търгуват.

Днес продажбите на чипове за изкуствен интелект са може би в своя исторически пик. Hynix, като втората най-голяма компания-производител на чипове в света, е двигател на този бум. От своя страна това доведе до ръст на акциите ѝ с над 340% и повиши пазарната ѝ стойност над тази на Samsung и Micron.

Допреди малко над 20 години тогавашната Hynix Semiconductor беше затънала в дългове и щеше да бъде продадена на Micron. След Азиатската финансова криза и срива на пазара на технологични акции в началото на века, Hynix беше на ръба на фалита.

Кой печели и кой не?

Samsung има огромен бизнес за смартфони и домакински уреди. А когато пазарът на чипове за памет се срине, то приходите от потребителската електроника помагат на компанията да остане стабилна.

Hynix нямат тази привилегия. Компанията обаче е тясно специализирана почти изцяло в памети и много бързо успя да реагира на появата на AI на пазара. Още през 2013 г. SK Hynix инвестира в създаването на т.нар. памет с висока пропускателна способност (HBM).

"Появата на персонализирана памет с изкуствен интелект промени коренно икономиката на индустрията и позволи на SK Hynix да се утвърди като лидер на пазара", казва Ким Сунву, старши анализатор в Meritz Securities, цитиран от Yahoo Finance.

Други анализатори отдават ролята на SK Hynix в развитието на AI с инвестирането им в специализираните чипове памет HBM и днес. Идеята е чрез тях да се постига по-висока производителност за по-малко енергия.

До 2025 г. SK Hynix притежава над 60% от световния пазар на HBM чипове, далеч пред Samsung и Micron.

Два пазара

Пазарът на електроника директно зависи от покупателната способност на хората, инфлацията и дори лихвените проценти. При чиповете търсенето изпреварва с много производствения капацитет - особено в днешни дни.

Ситуацията е такава, че огромни AI гиганти се налага да чакат с месеци за доставки на харудер или памети.

Изданието AI Weekly потвърждава в свой анализ, че целият производствен капацитет на SK Hynix за HBM памети е изцяло разпродадени, а дефицитът ще се окаже сериозен поне още една година.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг и председателят на SK Group Че Тай-уон по-рано вече обявиха, че недостигът на AI памети няма да бъде решен бързо и ще се влачи с години.