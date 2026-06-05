Южна Корея започва дебат по въпрос, който вероятно ще става все по-актуален с развитието на изкуствения интелект - кой трябва да се възползва от огромните печалби, които новата технология генерира. Министърът на труда Ким Йонг-хун призова водещите технологични компании в страната да обсъдят механизми за споделяне на част от свръхпечалбите, натрупани вследствие на бума при AI, с доставчици, подизпълнители и служители.

В интервю за Ройтерс той посочва, че компании като Samsung Electronics, които значително надхвърлят финансовите си цели, трябва да обмислят как част от допълнителните приходи да бъдат върнати към по-широката екосистема, допринесла за техния успех. По думите му правителството, бизнесът, синдикатите и доставчиците трябва да започнат обществен диалог за разпределението на тези печалби и за намаляване на разликата между големите конгломерати и по-малките предприятия.

"Неоспоримо е, че успехът на Samsung е резултат от усилията на работниците и ръководството. Но зад него стоят и около 1700 доставчици, както и местните общности, които осигуряват необходимата инфраструктура", заявява Ким.

Темата идва на фона на рязкото увеличение на печалбите на Samsung Electronics и SK Hynix - двата водещи производителя на чипове в страната. Търсенето на памети и други компоненти за центрове за данни и AI системи се превърна в един от основните двигатели на растежа в сектора.

Според министъра една от възможностите е подобряване на условията за доставчиците чрез по-благоприятни договори или корекция на изкупните цени. Той определя подобен подход не като преразпределение, а като реинвестиране в цялата индустриална верига.

Ким предупреждава, че AI бумът може да задълбочи съществуващите различия на пазара на труда. Докато служителите в големите корпорации получават все по-високи бонуси, малките компании срещат трудности при привличането и задържането на квалифицирани кадри.

Правителствените данни показват, че разликата в доходите между най-богатите и най-бедните 20% от домакинствата в Южна Корея се е увеличила най-силно от 6 години насам през първото тримесечие.

Предложението засега не е част от конкретна правителствена политика.