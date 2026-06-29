Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix се сринаха в понеделник, след като двата гиганта обявиха инвестиционни планове за над трилион долара в производство на полупроводници и инфраструктура за изкуствен интелект.

Samsung Electronics поевтиня с 4,7%, а SK Hynix - с 3,1% само часове, след като президентът на Южна Корея Лий Дже Мьон председателства правителствен брифинг, на който двете компании оповестиха плановете си.

Събитието беше излъчено по телевизията и маркира най-амбициозния ход на Лий за обвързване на технологичните амбиции на страната с програмата му за намаляване на регионалните неравенства.

Инвестиции за декада напред

Според корейското издание Korea Economic Daily Samsung и SK Hynix планират да вложат до 2 000 трилиона вона (около 1,3 трилиона долара) в рамките на следващите десет години.

"Трябва да осигурим ключовите елементи на изкуствения интелект по-бързо от всяка друга страна. Полупроводниците, физическият AI и центровете за AI данни са тройната ос на нашия голям скок напред ", заяви Лий.

По-рано вестник Maeil Business Newspaper съобщи, че само Samsung Group обмисля програма от 1000 трилиона вона (646 милиарда долара), обхващаща производство на чипове, центрове за AI данни, усъвършенствано опаковане, батерии и дисплеи.

Очаква се поне част от инвестициите да са в райони, които до момента не са приемали подобен тип предприятия - до момента те бяха концентрирани около столицата Сеул.

Двигатели на световния AI бум

Samsung Electronics и SK Hynix са най-големите производители на памет в света и се превърнаха в централни фигури в изкуствения интелект, тъй като търсенето на чипове с висока пропускливост (HBM) изпреварва предлагането - облачните доставчици и технологичните фирми се надпреварват да разширяват AI инфраструктурата си.

SK Hynix е водещ доставчик на HBM чипове за Nvidia, докато Samsung инвестира активно, за да скъси технологичното изоставане спрямо местния си конкурент.

Резкият спад на акциите показва, че инвеститорите приемат гигантските обещания с резерви - дали плановете ще се материализират в пълен обем, предстои да се види.