Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix се сринаха в понеделник, след като двата гиганта обявиха инвестиционни планове за над трилион долара в производство на полупроводници и инфраструктура за изкуствен интелект.
Samsung Electronics поевтиня с 4,7%, а SK Hynix - с 3,1% само часове, след като президентът на Южна Корея Лий Дже Мьон председателства правителствен брифинг, на който двете компании оповестиха плановете си.
Компанията, която детронира гиганта Samsung в родината му
Пазарната оценка на компанията достигна около 1,3 трилиона долара
Събитието беше излъчено по телевизията и маркира най-амбициозния ход на Лий за обвързване на технологичните амбиции на страната с програмата му за намаляване на регионалните неравенства.
Инвестиции за декада напред
Според корейското издание Korea Economic Daily Samsung и SK Hynix планират да вложат до 2 000 трилиона вона (около 1,3 трилиона долара) в рамките на следващите десет години.
"Трябва да осигурим ключовите елементи на изкуствения интелект по-бързо от всяка друга страна. Полупроводниците, физическият AI и центровете за AI данни са тройната ос на нашия голям скок напред ", заяви Лий.
"Технологичните гиганти трябва да споделят свръхпечалбите от AI с доставчици и служители"
Разликата в доходите между най-богатите и най-бедните домакинства се е увеличила най-силно от 6 години насам
По-рано вестник Maeil Business Newspaper съобщи, че само Samsung Group обмисля програма от 1000 трилиона вона (646 милиарда долара), обхващаща производство на чипове, центрове за AI данни, усъвършенствано опаковане, батерии и дисплеи.
Очаква се поне част от инвестициите да са в райони, които до момента не са приемали подобен тип предприятия - до момента те бяха концентрирани около столицата Сеул.
Двигатели на световния AI бум
Samsung Electronics и SK Hynix са най-големите производители на памет в света и се превърнаха в централни фигури в изкуствения интелект, тъй като търсенето на чипове с висока пропускливост (HBM) изпреварва предлагането - облачните доставчици и технологичните фирми се надпреварват да разширяват AI инфраструктурата си.
Кои са "двигателите" на рекордния износ на Южна Корея за 2025-а - достигащ 700 млрд. долара
Къде доставя стоки страната
SK Hynix е водещ доставчик на HBM чипове за Nvidia, докато Samsung инвестира активно, за да скъси технологичното изоставане спрямо местния си конкурент.
Резкият спад на акциите показва, че инвеститорите приемат гигантските обещания с резерви - дали плановете ще се материализират в пълен обем, предстои да се види.