Световният лидер в технологичния сектор Samsung Electronics е напът да запише едно от най-великите финансови тримесечия в своята история. Прогнозите сочат, че компанията ще отчете оперативна печалба от близо 55,5 милиарда долара за второто тримесечие.

Това представлява ръст с над 1700% спрямо същия период миналата година. Предварителните резултати на компанията се очаква да бъдат обявени във вторник, 7-и юли.

Анализатори прогнозират, че южнокорейският гигант може да отчете най-високата оперативна печалба за тримесечие, регистрирана някога от технологична компания, пише Seoul Economic Daily.

Да свалиш кралете

Прогнозираната печалба на Samsung ще засенчи Nvidia, която досега беше абсолютният първенец на AI-вълната с нейните 53,5 милиарда долара. На второ място бе Apple, която в най-силното си коледно тримесечие отчете "скромните" на този фон 50,85 милиарда долара.

Така Samsung ще се превърне в технологичната компания с най-голяма оперативна печалба за тримесечие.

Всъщност, ако погледнем цялата корпоративна история на планетата, има само една компания, която някога е изкарвала повече пари за три месеца. Това е петролната компания Saudi Aramco, базирана в Саудитска Арабия, която в пика на енергийната криза през 2022 г. спечели 86,5 милиарда долара.

Двигателят за милиарди долари

Компанията създава до 700 000 DRAM силициеви пластини на месец, което е повече от производството на основните конкуренти Micron и SK Hynix.

Истината е, че изкуственият интелект вече навлиза навсякъде в ежедневието ни и започва да върши всякакви различни задачи. Това наду до краен предел търсенето и на съвсем стандартната памет.

Според Citi Research средната продажна цена за DRAM се е повишила с над 40% за тримесечието в сравнение с предходния период.

Samsung Electronics засилва позицията си на производител, който определя световните цени на чиповете с изкуствен интелект, пише още Seoul Economic Daily.

Анализаторите очакват самото подразделение за памети на Samsung да удари 100 трилиона вона (ок. 65 милиарда долара) оперативна печалба за година.

Загуби?

Не всички сектори в компанията обаче са на печалба.

Подразделението за готови продукти (DX) на Samsung Electronics е изправено пред потенциална загуба за второто тримесечие поради покачващите се цени на полупроводниците.

Това е повишило дела на паметта в разходите за смартфони от 14% до близо 40%. Заради това увеличение в себестойността индустрията очаква повишаване на цените на очакваните Galaxy Z Fold 8.