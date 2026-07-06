Sky, собственост на американския телекомуникационен гигант Comcast, се договори да купи медийното и развлекателното звено на ITV за до 1,6 млрд. лири (2,1 млрд. долара). Комбинацията между двете компании създава най-голямата търговска телевизия във Великобритания - пазар, който според PwC е най-големият в Европа.

Плащането включва 1,2 млрд. лири в брой при приключване на сделката и допълнителни до 200 млн. лири през втората половина на 2028 г., обвързани с рекламните приходи на бизнеса през 2027 г.

Акционерите на ITV ще получат обратно около 950 млн. лири, а 65 млн. лири ще бъдат заделени в доверителна сметка в полза на пенсионната схема на компанията.

Част от структурата на сделката е и продажбата на продуцентската компания Love Productions, създател на риалитито The Great British Bake Off, която Comcast прехвърля на ITV за 200 млн. лири. Sky е поел ангажимент да плати break fee от 80 млн. лири, ако сделката не получи регулаторно одобрение, докато ITV дължи 11,5 млн. лири при провал на придобиването на Love Productions.

Какво остава извън сделката

Продуцентското звено на ITV - ITV Studios, което произвежда формати като I'm a Celebrity и драмата Mr Bates vs the Post Office, няма да смени собственика си и ще продължи да се търгува самостоятелно на Лондонската фондова борса.

Компанията отчете приходи от 2,1 млрд. лири през 2025 г., ръст от 5% на годишна база.

Макар и името да не е познато у нас, някои от заглавията в каталога ѝ са хитове у нас чрез местните си версии - например "Черешката на тортата" и Hell"s Kitchen".

Sky се ангажира да инвестира минимум 2,1 млрд. лири между 2028 и 2032 г. в дългосрочно партньорство с ITV Studios, което гарантира бъдещето на предавания като Coronation Street и Love Island извън платената платформа на купувача.

Сделката включва и телевизионните лицензи на ITV за излъчване, валидни до 2034 г., заедно с всички обществени задължения на компанията - регионални и национални новинарски емисии.

Конкуренция с Netflix и YouTube

Изпълнителният директор на Sky Дейна Стронг определи сделката като повратен момент за британските медии и възможност за изграждане на по-силно бъдеще за две от най-обичаните марки в страната. Председателят на борда ITV Андрю Кослет заяви, че компанията си осигурява ролята на обществена телевизия в момент на бързи промени в индустрията.

Комбинираният дял на Sky и ITV в телевизионното и стрийминг гледане достигна 18,3% през май, съвсем близо до 18,6% за YouTube, показват данни на рейтинговата агенция Barb. Именно нарастващата конкуренция от глобални технологични платформи е основният аргумент на страните пред регулаторите.

ITV е най-голямата частна телевизионна група във Великобритания, като тя има 71-годишна история. Стрийминг платформата ѝ ITVX, отчита скок с близо 60% през последните четири години и вече достига 16,5 млн. активни потребители месечно, въпреки че акциите на компанията са паднали с около две трети от върха си през 2015 г. заради дългия спад в телевизионната реклама.

Sky от своя страна е основана от Рупърт Мърдок през 1989 г. и е продадена на Comcast за 39 млрд. долара през 2018 г.

Сделката идва седмица след обявлението на Comcast, че отделя медийния си бизнес - включващ Sky и NBCUniversal, в самостоятелно публично дружество.

Регулаторни пречки

Одобрението на антимонополния орган и медийния регулатор Ofcom не е гарантирано. Комбинираният дял на Sky и ITV в рекламния пазар се оценява на около 70%, което вероятно ще срещне съпротива от Channel 4 и Channel 5.

Допълнително усложнение е 40-процентовият дял на ITV в ITN - доставчик на новини за Channel 4, Channel 5 и самата ITV, заради опасения за концентрация в новинарския сектор.