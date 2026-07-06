Китайските автомобилни марки изпревариха японските по продажби на новия европейски пазар през май - за първи път в историята. Според данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), продажбите на пет китайски компании достигат 138 410 автомобила в 31 големи европейски държави, което им отрежда пазарен дял от 12%.

Японските марки продават 134 240 автомобила (11,3%), а южнокорейските - 80 644 (7,5%). Така китайските производители се нареждат на второ място, веднага след местните европейски марки.

По исторически стандарти този ръст е изключително бърз. От консултантската фирма AlixPartners отбелязват, че на корейските и японските автомобилни производители им е отнело по повече от десетилетие, за да достигнат двуцифрен пазарен дял в Европа.

Кои марки движат ръста

Скокът се дължи отчасти на разширяването на групата китайски производители, официално признати от ACEA - от април насам към SAIC и BYD се присъединяват Geely Group, Chery Automobile и Li Auto, докато Volvo вече се отчита в рамките на Geely Group.

По отделни компании през май Geely продава 38 145 автомобила, BYD - 32 380, SAIC - 30 527, Chery - 27 412, а Li Auto - 9945.

Особено впечатляващ е ръстът на BYD (+136,6% на годишна база) и на Chery (+244,1%), движен от хибридните модели Seal U DM-i и Jaecoo 7.

Голям фактор е и увеличеният темп на производство в завода на Chery в Испания, а тепърва и BYD ще започнат да бълват коли от Унгария.

Цена, по-ниска въпреки митата

Ръстът идва въпреки въведените от ЕС мита върху китайски електромобили в края на 2024 г., достигащи до 45,3%. Ценовото предимство обаче остава решаващо - малкият електромобил на BYD Dolphin Surf Boost, обложен с 27% мито, се предлага в Германия за 26 990 евро, но с промоции цената пада до 15 940 евро - почти 50% по-евтино от френския Renault 5 E-Tech (28 000 евро).

PHEV моделите, които подлежат на по-ниски мита, също печелят позиции: британската версия на Jaecoo 7 PHEV струва 35 000 паунда - около 4000 паунда по-евтино от Kia Sportage PHEV.

Общо продажбите на електромобили в Европа нарастват с 31,2% до 1 247 545 бройки, а на PHEV - с 25% до 594 439, подпомогнати от възобновените субсидии в Германия и разширената подкрепа в Италия.

Свиващ се вътрешен пазар тласка износа

Експанзията в чужбина е пряко следствие от резкия спад на продажбите в самия Китай. През първите пет месеца на годината те намаляват с 19,7% до 7,18 милиона автомобила - осми пореден месец на спад, а анализаторската компания AlixPartners очаква цялата 2026 г. да завърши със спад от 10%.

Над 81% от дилърите продават на загуба, показва проучване на Китайската асоциация на автодилърите. За да оползотвори свободния производствен капацитет, страната е на път да стане първата в света с износ на над 10 милиона автомобила за една година - ръст от 41% спрямо предходната година.

Китайските производители вече изпревариха и Япония по общи продажби в световен мащаб през 2025 г. - близо 27 милиона срещу 25 милиона автомобила.

По прогноза на AlixPartners делът им в Европа ще нарасне от 10% през 2025 г. до 16% до 2030 г., а произведеният капацитет зад граница ще се утрои до 3,4 милиона автомобила.