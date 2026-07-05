Когато опре ножът до кокала и ви трябват пари, банката ще поиска гаранция. Обикновено това е имотът ви. Но какво става, когато нямате излишен апартамент за ипотекиране, а притежавате склад, пълен с отлежало италианско сирене?

В нормалния свят ще ви сметнат за луд. В света на големите пари обаче, кредитният ви инспектор ще извика оценител с добра дегустационна култура. За някои банки по света няма значение колко абсурдно изглежда нещо - важното е само колко струва.

Днес ще ви разкажем за абсурдни на пръв поглед активи, срещу които банките по света могат да ви дадат кредит.

Сирене в трезора

Ако влезете в специалните хранилища на италианската банка Credito Emiliano, няма да видите пачки или златни кюлчета, а безкрайни редици от зреещи пити италианско сирене Parmigiano Reggiano. Така познатият ни пармезан.

От 1953 г. насам институцията отпуска бизнес кредити на местните производители, приемайки сиренето като 70 до 80% обезпечение.

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Истинският пармезан зрее 2-3 години. Банката съхранява питите в строго контролирани климатични условия. И ако фермерът не успее да си върне заема, банка ще продаде скъпото сирене на пазара, за да си покрие загубите.

Оценки на питите в "трезорите" възлизат на стойност над 200 милиона евро, пишат местни медии. Една може да струва от 900 до 2500 долара.

Скъпо френско вино

В родината на шампанското не е изненада, че виното е религия. За специализирани фирми като Bordeaux Cellars, Enness, Funding Guru, както и за аукционни къщи, си е автентичен ликвиден актив.

Изключително редките бутилки Bordeaux Grand Cru или топ реколти от Бургундия например се третират от банковия свят с респект. Ако притежавате такава колекция, можете да получите заем в размер от 35 до 70% от пазарната ѝ стойност.

Дори Goldman Sachs е приемал бутилки скъпо вино като обезпечение.

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Естествено, банката няма да остави обезпечението в домашния ви шкаф. Докато не си изплатите кредита, виното се пази в строго охранявани изби с перфектно контролирана температура и влажност.

В крайна сметка, ако фалирате, банкерите най-вероятно няма да изпият залога ви, но със сигурност ще го продадат, за да покрият разходите.

Обезпечението "Роналдо"

През 2011 г. в световните медии избухна едно от най-абсурдните финансови заглавия на десетилетието... Европейската централна банка може да се окаже собственик на Кристиано Роналдо и Кака.

Две години по-рано Реал Мадрид на президента Флорентино Перес прави най-скъпите трансфери в историята на футбола до момента. Тимът купува Роналдо от Манчестър Юнайтед и Кака от Милан за общо около 155 милиона евро.

Клубът не плаща от собствения си джоб. Около половината от парите - 76,5 милиона евро, идват като заем от испанската банка Caja Madrid, предава El País.

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Няколко години по-късно Caja Madrid се слива с още шест испански спестовни каси и се ражда Bankia - банката, която ще се превърне в символ на испанската банкова криза.

По-късно Bankia изпада в затруднение и иска ликвидност от ЕЦБ. Тя предлага като обезпечение... заемите, които Реал ѝ дължи. А тези заеми са гарантирани с двамата играчи. Ако Реал Мадрид спре да плаща на Bankia, и ако Bankia на свой ред фалира пред ЕЦБ, то теоретично ЕЦБ би станала собственик на двамата играчи.

Реал Мадрид изплаща дълговете си по трансферите и не изпада в неплатежоспособност. По-късно банката фалира.

Неотсечени гори

Някои финансови институции по света отпускат милиони евро под формата на заеми, използвайки за обезпечение още неотсечени гори. Уловката тук е, че гаранцията по кредита не е самата земя, а самите дървета върху нея.

Кредиторите не разчитат само на финансови анализатори, а държат на щат лицензирани лесовъди. Експерти редовно оценяват здравето, вида и потенциала за растеж на гората.

Източник: WWF

Тъй като природата има свой собствен ритъм, сроковете по тези кредити са впечатляващи. Те могат да достигнат и до 30 години, за да съвпаднат напълно с биологичния часовник и цикъла на узряване на дърветата.

Това е може би единственият банков залог в света, който буквално... расте, докато си плащате вноските.

Музика за разкош

Известният певец Дейвид Боуи е превърнал творчеството си във ценни книжа. В края на миналия век музикалната икона пусна на пазара така наречените "Боуи облигации", за да получи пари веднага.

Така бяха заложени бъдещите приходи от 25 от най-известните си албуми. Инвеститорите изкупиха облигациите, набирайки 55 милиона долара. Лихвите им се изплащаха от продажбите на албумите и пускането на песните по радиото.

Източник: GettyImages Дейвид Боуи

Успехът на облигациите на Боуи вдъхнови подобни сделки в развлекателната индустрия, като музиканти от Джеймс Браун до Iron Maiden в крайна сметка направиха същото със своите каталози, пише изданието FintechProf.

Инвестиционният гигант Blackstone реализира мащабни финансови операции, при които използва каталози с права на световни звезди като обезпечение пред банки и инвеститори.

Музикантът запазва собствеността върху песните си и продължава да ги притежава. Но ако спре да плаща вноските по кредита, парите от всяко следващо завъртане ще отиват за покриване на дълга.