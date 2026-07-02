Топлоелектрическите централи имат най-различни характеристики, но "вълнуваща история" не е сред най-често срещаните. Именно такъв обаче е случаят на ТЕЦ "Марица Изток 3". По-мощният от т.нар американски тецове работи вече близо 50 години и сега върви към поредна смяна на собствеността и концепцията.

Според източници на "Капитал" международният гигант ContourGlobal е избрал българския енергиен търговец "Номад Енерджи" за купувач на въглищните си активи край Гълъбово. Тази компания пък е свързвана с бизнесмена Христо Ковачки.

Вариант е и одържавяване заради 27-процентовия дял на НЕК в "Марица Изток 3", но за момента няма нищо официално обявено по темата.

Защо всичко това е важно? Нека да се върнем повече от половин век назад...

Началото

Първата копка на ТЕЦ "Марица Изток 3" е направена през 1968 г. Проектът е за 4 блока по 210 мегавата всеки. По това време България ударно се индустриализира и нуждата от базови мощности расте. Затова и в Маришкия басейн, където има големи залежи на лигнитни въглища, започват да се изграждат електроцентрали.

Строителството на ТЕЦ "Марица Изток 3" продължава цели 10 години и на 5 май 1978 г. лидерът Тодор Живков открива първия блок. До 1980 г. и четирите влизат в редовна експлоатация. С 840 мегавата мощност, това е втората най-мощна въглищна централа у нас.

"КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще проучва възможността за безвъглеродно производство на електроенергия

"КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще проучва възможността за безвъглеродно производство на електроенергия

За целта е подписан меморандум с Министерството на енергетиката

През същата година обаче има и друго важно събитие за българската енергетика - пуснат е трети блок на АЕЦ "Козлодуй", а няколко месеца по-късно е подписано споразумението за изграждането на големите "хилядници" - V и VI реактор. Паралелно стартира и проектът за АЕЦ "Белене".

Това са все изключително скъпи начинания, които освен това насочват българската енергетика в нова технологична посока. Затова и през 80-те единствените новоизградени по-значими въглищни мощности са два допълнителни блока на ТЕЦ "Марица Изток 2".

Време е за промяна

Състоянието на въглищните централи у нас след краха на комунизма не е добро. Много от оборудването е амортизирано и морално остаряло. Замърсяването от работата на тецовете е сериозен проблем (в определени случаи - нерешен и до нас - б.р.), което в началото на 90-те става голяма тема заради появилите се екологични и граждански движения, а към средата на десетилетието става фактор и за преговорите за бъдещо присъединяване към Европейския съюз.

На 10 октомври 1994 г. в ТЕЦ "Марица Изток 3" става най-голямата и най-смъртоносна авария в историята на българската енергетика. Заради лоши заварки 2000-кубиков резервоар се къса и тоновете вряла вода отнасят всичко по пътя си - вълната е 9-метрова. 21 човека загиват, още много са ранени. Щетите са големи.

През 1997 г. започва работата по план за модернизация на централата - повишаване на инсталираната мощност до 908 мегавата, изграждане на сероочистващи инсталации и други подобрения. Намерен е и чуждестранен инвеститор - американската Entergy, която влиза с 51% собственост в централата.

През 2003 г. влиза италианската Enel, а делът на НЕК пада до сегашните 27%. Чак през април същата година тогавашния премиер Симеон Сакскобургготски дава старт на проекта за рехабилитация на теца, продължила до 2009 г.

През 2011 г. американската ContourGlobal става мажоритарен собственик и централата е преименувана на "КонтурГлобал Марица Изток 3".

Краят на договора

Важен момент е, че приватизацията на теца върви с 15-годишен договор за гарантирано изкупуване на произведената електроенергия и допълнителни плащания за студен резерв. Обяснението - така се гарантира голямата инвестиция в модернизацията на централата.

По същия начин стояха нещата и с ТЕЦ "Марица Изток 1", който беше практически преизграден от нулата.

Последен работен ден за ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Днес е последният работен ден за втората най-голяма въглищна централа в България

От утре 130 служители ще бъдат освободени

Режимът на работа на т.нар американски тецове през годините винаги е бил силно политизирана тема, особено по време на протестите заради високите цени на тока. Споразуменията за изкупуване бяха предоговаряни на няколко пъти и в крайна сметка това на ТЕЦ "Марица Изток 3" приключи през 2024 г.

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Източник: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Тогава и ситуацията за централата рязко се усложни. Заради скъпите въглеродни квоти, нейното производство не е конкурентно на свободния пазар през голяма част от годината и през 2024-а произведената електроенергия беше едва една седма от тази година по-рано. Много от служителите бяха освободени

ТЕЦ "Марица Изток 3" работи само по 3-4 дни в месеца

ТЕЦ "Марица Изток 3" работи само по 3-4 дни в месеца

На този етап няма нови съкращения, стратегията е преориентиране към слънце и батерии

Така в края на март 2025 г. беше обявено, че ТЕЦ "Марица Изток 3" окончателно ще спре работа. След намеса и на държавата, която е миноритарен акционер, все пак някаква дейност се запази, но изпълнителният директор Васил Щонов призна, че става дума за 3-4 дни работа в месеца.

ТЕЦ "Марица Изток 3" ще заработи отново, ContourGlobal няма да го продава

ТЕЦ "Марица Изток 3" ще заработи отново, ContourGlobal няма да го продава

Втората най-голяма въглищна централа у нас ще работи на свободния пазар

Още по това време се говореше за интерес на Христо Ковачки към централата.

Нова посока и нов купувач

ContourGlobal, която от 2022 г. е собственост на фонда KKR, върви към декарбонизация на портфолиото си. Това се вижда и край Гълъбово.

Първи и втори блок на ТЕЦ "Марица Изток 3" са изведени от експлоатация и електропреносната инфраструктура от тях е пренасочена към системи за съхранение на електроенергия. Първата - в I блок и с мощност почти колкото него (200 MW) работи от началото на годината, а има проекти за още поне две, заедно и със соларен парк с инсталирана пикова мощност от 88 мегавата. Компанията се отказа да кандидатства с него за финансиране по Плана за възстановяване заради невъзможността да се вмести в срока за изпълнение.

Една от най-големите батерии в Източна Европа вече работи в ТЕЦ "Марица Изток 3"

Една от най-големите батерии в Източна Европа вече работи в ТЕЦ "Марица Изток 3"

Тя участва на националния електроенергиен пазар

Според източниците на "Капитал" всички тези ВЕИ активи ще си останат собственост на ContourGlobal.

Плановете на "Номад Енерджи" за III и IV блок на ТЕЦ "Марица Изток 3" пък са те да продължат да работят тогава, когато финансовите условия са подходящи. Обсъжда се и диверсификация на енергийния микс например със слама, а на по-късен етап се разглежда вариант за газификация.

Националната електрическа компания също има право да откупи дела на американците, като в ход е анализ на състоянието на комплекса "Марица Изток", който да покаже има ли нужда от още една държавна мощност. Фактори тук са търсенето на стабилност за системата в моментите, когато АЕЦ, ВЕИ и ТЕЦ "Марица Изток 2" не са достатъчни, както и това, че без ТЕЦ "Марица Изток 3" рудник "Трояново 3" няма никакви други клиенти.

ТЕЦ "Бобов дол" ще изгражда фотоволтаичен парк за производство на "зелен" водород

ТЕЦ "Бобов дол" ще изгражда фотоволтаичен парк за производство на "зелен" водород

Цялата инвестиция е за над 100 милиона лева

"Номад Енерджи" няма пряка връзка с Христо Ковачки, но медийни публикации и разследване на Антикорупционния фонд поставят енергийния търговец в холдинг, в който влизат още ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Марица 3", ТЕЦ "Бобов дол" и редица топлофикационни дружества в страната.

Екоактивисти, а и проверки на контролните органи не един и два пъти са откривали проблеми в работата на някои от тези централи, като при евентуална продажба важен въпрос ще е изградената и работеща ТЕЦ "Марица Изток 3" да не тръгне в подобна посока.