Топлоелектрическите централи имат най-различни характеристики, но "вълнуваща история" не е сред най-често срещаните. Именно такъв обаче е случаят на ТЕЦ "Марица Изток 3". По-мощният от т.нар американски тецове работи вече близо 50 години и сега върви към поредна смяна на собствеността и концепцията.

Според източници на "Капитал" международният гигант ContourGlobal е избрал българския енергиен търговец "Номад Енерджи" за купувач на въглищните си активи край Гълъбово. Тази компания пък е свързвана с бизнесмена Христо Ковачки.

Вариант е и одържавяване заради 27-процентовия дял на НЕК в "Марица Изток 3", но за момента няма нищо официално обявено по темата.

Защо всичко това е важно? Нека да се върнем повече от половин век назад...

Началото

Първата копка на ТЕЦ "Марица Изток 3" е направена през 1968 г. Проектът е за 4 блока по 210 мегавата всеки. По това време България ударно се индустриализира и нуждата от базови мощности расте. Затова и в Маришкия басейн, където има големи залежи на лигнитни въглища, започват да се изграждат електроцентрали.

Строителството на ТЕЦ "Марица Изток 3" продължава цели 10 години и на 5 май 1978 г. лидерът Тодор Живков открива първия блок. До 1980 г. и четирите влизат в редовна експлоатация. С 840 мегавата мощност, това е втората най-мощна въглищна централа у нас.

През същата година обаче има и друго важно събитие за българската енергетика - пуснат е трети блок на АЕЦ "Козлодуй", а няколко месеца по-късно е подписано споразумението за изграждането на големите "хилядници" - V и VI реактор. Паралелно стартира и проектът за АЕЦ "Белене".

Това са все изключително скъпи начинания, които освен това насочват българската енергетика в нова технологична посока. Затова и през 80-те единствените новоизградени по-значими въглищни мощности са два допълнителни блока на ТЕЦ "Марица Изток 2".

Време е за промяна

Състоянието на въглищните централи у нас след краха на комунизма не е добро. Много от оборудването е амортизирано и морално остаряло. Замърсяването от работата на тецовете е сериозен проблем (в определени случаи - нерешен и до нас - б.р.), което в началото на 90-те става голяма тема заради появилите се екологични и граждански движения, а към средата на десетилетието става фактор и за преговорите за бъдещо присъединяване към Европейския съюз.

На 10 октомври 1994 г. в ТЕЦ "Марица Изток 3" става най-голямата и най-смъртоносна авария в историята на българската енергетика. Заради лоши заварки 2000-кубиков резервоар се къса и тоновете вряла вода отнасят всичко по пътя си - вълната е 9-метрова. 21 човека загиват, още много са ранени. Щетите са големи.

През 1997 г. започва работата по план за модернизация на централата - повишаване на инсталираната мощност до 908 мегавата, изграждане на сероочистващи инсталации и други подобрения. Намерен е и чуждестранен инвеститор - американската Entergy, която влиза с 51% собственост в централата.

През 2003 г. влиза италианската Enel, а делът на НЕК пада до сегашните 27%. Чак през април същата година тогавашния премиер Симеон Сакскобургготски дава старт на проекта за рехабилитация на теца, продължила до 2009 г.

През 2011 г. американската ContourGlobal става мажоритарен собственик и централата е преименувана на "КонтурГлобал Марица Изток 3".

Краят на договора

Важен момент е, че приватизацията на теца върви с 15-годишен договор за гарантирано изкупуване на произведената електроенергия и допълнителни плащания за студен резерв. Обяснението - така се гарантира голямата инвестиция в модернизацията на централата.

По същия начин стояха нещата и с ТЕЦ "Марица Изток 1", който беше практически преизграден от нулата.

Режимът на работа на т.нар американски тецове през годините винаги е бил силно политизирана тема, особено по време на протестите заради високите цени на тока. Споразуменията за изкупуване бяха предоговаряни на няколко пъти и в крайна сметка това на ТЕЦ "Марица Изток 3" приключи през 2024 г.

Източник: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Тогава и ситуацията за централата рязко се усложни. Заради скъпите въглеродни квоти, нейното производство не е конкурентно на свободния пазар през голяма част от годината и през 2024-а произведената електроенергия беше едва една седма от тази година по-рано. Много от служителите бяха освободени

Така в края на март 2025 г. беше обявено, че ТЕЦ "Марица Изток 3" окончателно ще спре работа. След намеса и на държавата, която е миноритарен акционер, все пак някаква дейност се запази, но изпълнителният директор Васил Щонов призна, че става дума за 3-4 дни работа в месеца.

Още по това време се говореше за интерес на Христо Ковачки към централата.

Нова посока и нов купувач

ContourGlobal, която от 2022 г. е собственост на фонда KKR, върви към декарбонизация на портфолиото си. Това се вижда и край Гълъбово.

Първи и втори блок на ТЕЦ "Марица Изток 3" са изведени от експлоатация и електропреносната инфраструктура от тях е пренасочена към системи за съхранение на електроенергия. Първата - в I блок и с мощност почти колкото него (200 MW) работи от началото на годината, а има проекти за още поне две, заедно и със соларен парк с инсталирана пикова мощност от 88 мегавата. Компанията се отказа да кандидатства с него за финансиране по Плана за възстановяване заради невъзможността да се вмести в срока за изпълнение.

Според източниците на "Капитал" всички тези ВЕИ активи ще си останат собственост на ContourGlobal.

Плановете на "Номад Енерджи" за III и IV блок на ТЕЦ "Марица Изток 3" пък са те да продължат да работят тогава, когато финансовите условия са подходящи. Обсъжда се и диверсификация на енергийния микс например със слама, а на по-късен етап се разглежда вариант за газификация.

Националната електрическа компания също има право да откупи дела на американците, като в ход е анализ на състоянието на комплекса "Марица Изток", който да покаже има ли нужда от още една държавна мощност. Фактори тук са търсенето на стабилност за системата в моментите, когато АЕЦ, ВЕИ и ТЕЦ "Марица Изток 2" не са достатъчни, както и това, че без ТЕЦ "Марица Изток 3" рудник "Трояново 3" няма никакви други клиенти.

"Номад Енерджи" няма пряка връзка с Христо Ковачки, но медийни публикации и разследване на Антикорупционния фонд поставят енергийния търговец в холдинг, в който влизат още ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Марица 3", ТЕЦ "Бобов дол" и редица топлофикационни дружества в страната.

Екоактивисти, а и проверки на контролните органи не един и два пъти са откривали проблеми в работата на някои от тези централи, като при евентуална продажба важен въпрос ще е изградената и работеща ТЕЦ "Марица Изток 3" да не тръгне в подобна посока.