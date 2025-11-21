Средно по 3-4 дни в месеца е работила ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" от февруари насам. Това призна пред местното онлайн издание Divident.eu изпълнителният директор на теца Васил Щонов.

Втората най-голяма въглищна централа у нас мина на свободния пазар през февруари миналата година, след като изтече 15-годишният договор с НЕК за изкупуване на електроенергията на фиксирани цени. Това развитие се оказа нерентабилно за централата, която започна съкращения.

През лятото и зимните месеци на 2024 г. част от персонала беше временно върнат заради скока на търсенето на електроенергия, но не беше намерен траен механизъм за стабилизирането на работата. Така т.нар ТЕЦ 3 в края на март тази година тръгна към затваряне и продажба, като политици и медийни публикации спрягаха името на бизнесмена Христо Ковачки като евентуален купувач.

Намеси се и държавата, която има 27% дял и в крайна сметка през май мажоритарните собственици от ContourGlobal се отказаха да продават. Това обаче далеч не означава, че е намерено трайно решение.

"Ситуацията е трудна. От февруари държим работниците, плащаме им. По-добрите започват да си търсят друга работа, а ние искаме да ги задържим. Струва ни скъпо, но няма как. Очакваме държавата да поеме някакъв ангажимент", заяви Щонов.

По думите му трябва да се плаща на операторите в такава ситуация - а в нея може да бъде и ТЕЦ "AES Марица Изток 1" догодина, когато изтича нейният договор за изкупуване.

Живот след въглищата

Стратегията на ContourGlobal за развитие на "Марица Изток 3" остава изградена около батерии и слънце, потвърди Васил Щонов. Предстои да мине изпитания система за съхранение на енергия с мощност от 200 мегавата.

В същото време обаче централата се отказа преди няколко седмици от финансирането по Плана за възстановяване за изграждането на своя соларна централа. Мотивът - високата сложност на проекта няма да позволи реализацията му до 31 март 2026 г.

"Не се отказваме от проекта за фотоволтаична централа. Смятаме да го реализираме в близкото бъдеще по същия начин, както го бяхме планирали. Ако преди щяхме да реализираме инвестицията през 2026 г., сега ще я реализираме през 2027 г.", категоричен беше Щонов.