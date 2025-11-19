Руският Далечен изток, който обхваща огромна територия от над 6,2 милиона квадратни километра - почти 40% от площта на страната, се изправя пред сериозна енергийна криза. Още от 2026 г. се очаква дефицит, а до 2030 г. той ще достигне 3 гигавата, съобщи ресорният министър Алексей Чекунков, цитиран от ТАСС.

В региона живеят около 8 милиона души, което го прави един от най-слабо населените райони на Русия, но същевременно изключително важен за икономиката на страната.

Той играе стратегическа роля благодарение на богатите си природни ресурси - петрол, природен газ, въглища, благородни и редки метали, както и значителния си рибен улов.

Близостта до бързо развиващите се азиатски пазари, особено Китай, Япония и Южна Корея, прави Далечния Изток ключов за външнотърговските отношения на Русия. Владивосток е важен транспортен хъб и домакин на големи корабостроителници и военноморски бази.

Всичко това има нужда от ток.

Спирачка за инвестициите

Министър Чекунков подчерта, че сегашното състояние на енергийната система вече сега ограничава притока на инвестиции за строителство на нови предприятия. Това създава порочен кръг - без достатъчно енергия не могат да се развиват нови производства, а без тях икономическият растеж на региона се забавя.

Прогнозите показват, че до 2030 година електропотреблението в Далечния изток ще нарасне с 30% - двойно повече от средния показател за Русия. Този драматичен ръст на търсенето прави енергийния въпрос изключително спешен.

Правителствени мерки

Руското правителство вече е взело решения за строителство на нови енергийни обекти, които биха осигурили покриване на дефицита с почти 1 гигават. Това обаче е едва една трета от прогнозния дефицит от 3,3 гигавата.

Редица фактори ограничават по-нататъшното развитие на икономиката в Далечния изток, като недостигът на енергийни мощности е сред основните. Без решаване на този проблем, амбициозните планове за икономическо развитие на региона и засилване на връзките с Азиатско-Тихоокеанския регион могат да останат нереализирани.