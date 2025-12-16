Сърбия има визия за декарбонизация, но за да не се сблъска с допълнителни проблеми с преносната система, свързани с декарбонизацията, планира отлагане на процеса, като за известно време ще използва своите налични топлоелектрически централи. Това обяви министърът на минното дело и енергетиката на страната Дубравка Джедович - Ханданови, цитирана от eKapija.

Тя посочва, че през 2024 г. Сърбия е завършила нова топлоелектрическа централа в Костолац, построена съгласно всички стандарти на ЕС, с допълнителни стабилни 350 мегавата.

"Освен това планираме да инвестираме повече в нашето минно оборудване, за да гарантираме, че разполагаме със собствени ресурси, докато не се декарбонизираме."

Доскоро ядрената енергия и изграждането на нови атомни електроцентрали бяха забранени в Сърбия, но законът в тази област е променен.

"Вече имаме изследователски институти, които са помогнали в този процес, но всъщност можем да планираме въвеждането на атомни електроцентрали. Това е трудна задача. Нуждаем се от хора, нуждаем се от изследователски институти, нуждаем се от академични институции", подчертава министърът.

Сърбия е в първата фаза на подготовка за Международната агенция за атомна енергия. Белград работи усилено за увеличаване на капацитета в правителството, за да може тази програма да бъде подготвена.

Заявката е властите да продължат работата по промяна на енергийния сектор, така че той да може да бъде диверсифициран и декарбонизиран, като същевременно идеята е да продължи работата и на стабилните енергийни източници, които трябва да осигурят основата за това.

"Вече сме лидер в Енергийната общност на ЕС през последните две години, Сърбия е призната за страната с най-големи постижения в реформите в сектора", допълва сръбският енергиен министър.