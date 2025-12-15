Американската минна компания Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) обяви откриването на мащабно находище на редкоземни и стратегически важни минерали в щата Юта. Откритието може съществено да промени баланса на доставки в САЩ.

Резултатите от сондажите в проекта й Silicon Ridge потвърждават наличието на т. нар. йон-адсорбционни глини (Ion-Adsorption Clay, IAC). Това, в своята същност, е геоложка формация, от която минералите се извличат значително по-лесно и по-екологично в сравнение с традиционния "твърд скален" добив.

Според компанията, този тип находища осигуряват между 35% и 40% от цялото производство на редкоземни елементи в Китай, както и над 70% от тежките редкоземни елементи в световен мащаб.

Ionic MT определя находището като профил от ново поколение - "IAC-Plus". Това означава, че освен редкоземни елементи, в него се съдържат и редица други критични минерали. Сред тях са и ключови суровини за високите технологии, отбранителната индустрия и енергийния сектор, сред които галий, германий, рубидий, цезий, скандий, литий, ванадий, волфрам и ниобий.

"Повратен момент" за ресурсната независимост на САЩ

Основателят и главен изпълнителен директор на Ionic MT Андре Зейтуун определи откритието като "повратен момент" за ресурсната независимост на страната.

"За първи път САЩ разполагат с вътрешен, готов за добив източник на пълен спектър от критични минерали, които могат да бъдат извличани по-бързо и по-чисто от традиционните методи", заяви той.

В интервю за Wall Street Journal Зейтуун допълни, че проектът Silicon Ridge "може да се окаже най-значимият резерв от критични минерали в САЩ".

Източник: Ionic Mineral Technologies Андре Зейтуун

Съществено предимство на проекта е, че всички необходими разрешителни за добив вече са налице. Освен това компанията разполага с функционираща преработвателна база с площ от 74 000 кв. фута в град Прово, където се намира и централата й.

Това създава предпоставки за ускорен преход към търговско производство, подчертават от Ionic MT.

Изследователска програма

Откритието следва мащабна изследователска програма, проведена от сертифицираните лаборатории ALS Chemex. Тя включва анализи от 106 сондажа с обща дълбочина над 10 000 м и 35 изкопни траншеи на площ от около 650 акра.

Първоначалните резултати показват средно съдържание от около 2700 ppm (0,27%) на редкоземни и критични метали. Подобно ниво от компанията определят като конкурентно спрямо аналогичните находища в Китай.

На тази база Ionic MT вече е стартирала предварителна икономическа оценка (PEA), която се очаква да бъде завършена през първата половина на 2026 г. Компанията съобщи още, че е ангажирала Citigroup като пазарен консултант.