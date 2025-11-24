Източник: Асарел-Инвестмънт

"Асарел-Инвестмънт" е част от най-голямата компания за открит добив на медна руда в България "Асарел-Медет". Затова и дружеството следва 60-годишния успешен модел на компанията-майка. Въпреки широката палитра от дейности в портфолиото й, основен приоритет остава минното дело. За предизвикателствата в работата, промяната в нагласите на местните общности и перспективата да видим нов проект за подземен добив и преработка на полезни изкопаеми след половинвековна пауза, разговаряме с Ваня Денева, прокурист на "Асарел-Инвестмънт".

Г-жо Денева, управляваното от Вас дружество е част от най-голямата минна компания за открит добив и обогатяване на медна руда у нас. Как е организирана дейността Ви - работите ли самостоятелно, или проектите Ви са координирани изцяло с компанията-майка?

Именно това е най-голямата отговорност за нас. Предоставена ни е възможност да работим самостоятелно, но това ни задължава с огромното доверие, което ни е гласувано и с резултатите, които трябва да постигнем. Разбира се, в цялата си дейност ние се водим от основните принципи и правила за работа на компанията майка, която със своя 60-годишен успешен опит в минната сфера е доказала своето структуроопределящо значение за националната икономика.

"Асарел-Медет" работи по най-високите стандарти за устойчивост, ефективност, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, социално сътрудничество и е носител на над 60 национални и международни отличия за инвестиции, иновации, екология, мениджмънт, фирмена култура, корпоративната социална отговорност.

Компанията е чудесен пример за български бизнес модел, който не само е оцелял през всички превратности на прехода, но и е изградил устойчив бизнес в сериозен мащаб, като провежда дейността си по отговорен, етичен и прозрачен начин, характерен за една мащабна и зряла организация.

Основна задача на инвестиционната компания "Асарел-Инвестмънт" е да осигури възможност за мултиплициране на този успешен модел.

Ние реализираме стратегията за корпоративно развитие на групата "Асарел" с фокус в направление "Устойчива минна индустрия".

Стремим се да покажем, че българският бизнес може да работи в голям мащаб устойчиво и отговорно, а това има съществен принос за развитието на българската икономика като цяло.

Вие сте част от управленския екип на водеща инвестиционна компания. Какво за Вас означава лидерството и кое Ви води при реализирането на проекти в такъв мащаб, които често не се случват безпроблемно?

Лидерството за мен означава от една страна визионерство - да имаш визия за бъдещето, за посоката, за смисъла не само в неговото икономическо измерение, но и за това как той допринася за повишаването на качеството на живот като цяло. От друга стана, това е способността да обединяваш хората, не да ги разделяш или противопоставяш, казано в най-общ смисъл, а в по-тесен - умението да създадеш високо мотивиран екип от добри професионалисти, обединени от обща цел.

Създаването и задържането на такъв екип не е никак лесна задача, защото добрият лидер трябва да създаде подходящата среда на доверие, ангажираност, разбиране и подкрепа, заинтересованост и желание за работа и професионално развитие.

Трудността при обединението на екипи от изявени специалисти е още по-голяма, защото добрият експерт има изисквания към ръководителя си, към хората, с които работи, към условията, които са му осигурени, за да може да свърши своята работа по най-добрия начин. И често тези изисквания са доста различни, така че отговорност на лидера е да намери допирните точки и да създаде това споделено пространство, в което всеки има своето място и роля и всеки се чувства достатъчно комфортно, за да може да участва пълноценно.

Няма нищо по-хубаво от това да си част от един добре сработен екип, който е припознал общите си цели, общите си ценности и работи с удоволствие и вдъхновение. Това поне е моята мечта, която не е просто една красива утопия, а посока, в която трябва да се работи всеки ден.

Дружеството поставя акцент на устойчиви и перспективни проекти в области като минното дело, инфраструктура и зелена енергия. Как подбирате инициативите, в които да вложите ресурсите си? На какви критерии трябва да отговарят те?

Нашият фокус е върху проекти в областта на минното дело, защото там е нашата основна компетентност. Да имаш на разположение дългогодишния опит, ноу-хау и експертиза на една от най-успешните и мащабни минни компании в страната е уникална възможност, която трябва да бъде използвана и която има потенциала да развие минната ни индустрия до изключително ниво.

Особено сега, когато ресурсната независимост се налага като един от основните приоритети на Европейския съюз.

Така че нашият основен фокус е върху геолого-проучвателни и минни проекти.

Тъй като това е една изключително специфична сфера с много дълъг хоризонт за реализация, същевременно високорискова, капиталоемка, изискваща високо ниво на техническа, финансова и юридическа експертиза, от ключово значение е идентификацията и предварителната оценка на проектите.

Всичко започва от геоложкото търсене и проучване, което трябва да локализира и оцени потенциала и промишлената стойност на едно потенциално находище. Самото геоложко проучване изисква сериозен геоложки екип, извършва се с години и струва десетки милиони, като няма никаква гаранция, че установеното рудопроявление ще се превърне в находище от промишлен тип. Дори световната статистика показва, че само 3% от всички геоложки проучвания установяват находища, които могат да бъдат разработвани. Въпреки това без проучвателна дейност е невъзможно да бъдат открити полезните изкопаеми, без които животът на цивилизацията ни би бил на доста примитивно ниво.

За съжаление, на базата на почти 20-годишния си опит в тази сфера мога да кажа, че България е много богата на бедни находища - тоест, такива с неголяма промишлена стойност - в сравнение с други страни като Сърбия, Турция, дори Гърция. Не говорим въобще за страни като Казахстан, Канада, Австралия или Чили. Това обаче не означава, че нашият потенциал не може да бъде разработван. Определено може, но изисква много високо ниво на експертиза, ефективност, организация и разбира се добър инвестиционен климат.

След геоложкото проучване следва технико-икономическа оценка, която трябва да оцени техническата възможност за добив и обогатяване на рудите, екологичното и социално въздействие, възможностите за пазарна реализация на крайния продукт и икономическата ефективност на проекта. За всеки един проект, който оценяваме, се минава през всички тези етапи на оценка, преди да бъде взето инвестиционно решение.

Има ли приоритетна сфера, към която са насочени усилията Ви в момента? Ако да, от какво е продиктуван този избор?

Приоритетната ни сфера винаги е била добив на полезни изкопаеми, защото това е нещото от което разбираме, в което сме добри и което само по-себе си е достатъчно сложно, специфично и ключово за всяка икономика, която има за цел да бъде устойчива, стабилна и ефективна. Капацитетът, който сме изградили, е уникален, още повече че ние сме фокусирани в една ниша, която никак не е атрактивна за големите бизнеси - а именно ефективно разработване на бедни находища, които изискват висока ефективност, иновативни решения и много, много работа.

Разбира се, друг основен приоритет за нас е зелената енергия, като амбицията ни е за нашите проекти да ползваме основно енергия, добита от възобновяеми източници.

Разкажете ни за проект, с който особено много се гордеете - както като краен резултат, така и като добри практики, приложени в процеса на неговото реализиране.

Гордеем се с нашия малък по мащаб минен проект за добив на златно-сребърни руди в Брезник, с който даваме голям принос за развитието на добива на суровини в България.

Той е първият новооткрит рудник за подземен добив в най-новата история на страната.

Може да се каже, че проектът ни е бутиков в сравнение с мащаба на "Асарел", защото нашият годишен добив ще се равнява на двуседмичния добив на "Асарел". Започнахме от "зелена поляна" и постепенно въвеждаме (макар и в по-малък мащаб) всички дейности, които ги има и при фирмата майка. Подобно на Панагюрище, и тук находището не може да се нарече богато. В Брезник то е изключително сложно и доста предизвикателно. Въпреки това нашият екип твърдо вярва, че е в състояние да преодолее всички трудности и да покаже, че в съвременната среда подобни постижения са възможни.

Наложи се да работим в условия, при които в страната ни има стари представи, регулации и технически решения, които в много отношения не съответстват на актуалното ниво на нашия бизнес.

Но именно с преодоляването на предизвикателствата, които среща този нов инвестиционен проект, развиваме средата.

Случва се промяна, модернизация, подготовка и приемственост на кадрите на друго ниво, установяване на по-високи стандарти, създаване на условия за бизнес, който може да се фокусира върху генериране на добавена стойност.

Така че ние се гордеем с това, че можем да покажем новото лице на съвременната минна индустрия, която сама пред себе си поставя най-високи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, развитие на човешкия потенциал и социално сътрудничество - изцяло в духа и добрите традиции на нашата фирма майка.

Регионите, в които сте насочили усилията си, са съставени предимно от малки общини. Има ли специфики и предизвикателства при разработването на проекти в тях и как ги преодолявате?

Много уместен въпрос. Да, така е, има специфики и предизвикателства, които са свързани най-вече с това, че у хората битува масовата представа за нашия бизнес такъв, какъвто е изглеждал в началото на миналия век - тежък миньорски труд с чукове и лопати, лоши условия на труд, безобразно отношение към околната среда.

Минната дейност днес няма нищо общо с тези остарели представи.

За нас безопасните и здравословни условия на труд са приоритет номер едно. В това отношение правилата, редът и отговорността са безкомпромисни, както и инвестициите необходими за тяхното осигуряване.

Другият основен приоритет е опазването на околната среда. Всяка една човешка дейност има въздействие върху средата, но когато един бизнес оперира на високо експертно и технологично ниво, той е в състояние да приложи най-адекватните мерки за намаляване на въздействието до възможния минимум.

Каквато е и целта на всички екологични проекти - не да спрат развитието като цяло, а да осигурят въздействието му върху околната среда да бъде в допустимите граници чрез поредица от мерки, постоянен мониторинг и управление. За тази цел ние работим с най-добрите еколози и експерти, защото за нас е важно този въпрос да бъде решен по най-добрия начин. Та нали това е средата, в която ние също живеем и прекарваме по-голяма част от времето си?

Нашите проекти са дългосрочни, нашата визия също.

Бихме искали да станем част от общината, в която работим и нашето присъствие там да бъде осезаемо като социално сътрудничество и осигуряване на възможности за развитие. Практиката ни показва, че това трудно се разбира. Изглежда хората често нямат доверие на бизнеса, защото - за съжаление - лошите примери от миналото са почти единственото, което са виждали.

Може би затова трудно вярват във възможността за позитивно развитие. А дори и да допуснат, че е възможно, сякаш очакват резултат в много кратки срокове. Позитивното развитие може да е бавен процес, но ако не се започне, никога няма да стане факт. Имаме примера на общини като Панагюрище, Пирдоп, Челопеч и знаем, че всичко това там се развива от десетилетия.

Стремим се да поддържаме постоянен диалог с хората, да ги информираме за нашата работа, да съдействаме при необходимост по важни за общината въпроси с техническа, с правна експертиза, с финансово съдействие и лично участие. От 2012 г. в града работи Информационен център, в който всеки може да постави своите въпроси и да получи информацията, която му е необходима.

Периодично организираме дни на отворените врати, за да покажем как работим на практика в реални условия. Уверени сме, че с търпение и упорита работа ще успеем да докажем на всички, че това което сме заявили не са просто обещания, а реален план за действие, по който ние работим и който ще бъде реализиран.

Изграждането на стабилен екип е в основата на бизнес успеха. Колко човека работят за Асарел-Инвестмънт към момента и срещате ли сериозни трудности в намирането и задържането на кадри?

В момента в "Асарел-Инвестмънт" има 27 човека, а в мината в Брезник работят 100 човека. Заедно с нашите дъщерни дружества, които са част от нашия екип, сме към 140 човека. Очакваме този брой да нарасне до 300 човека в рамките на 2 години с влизането в етап на експлоатация по проект "Брезник", т. е. предстои сериозно разширение на екипа.

За съжаление, както всички останали бизнеси, така и ние страдаме от липсата на достатъчно персонал.

Дори за нас проблемът е още по-сериозен, заради спецификите на процесите. В тази връзка сме възприели подход, при който поощряваме баланса между приемственост и иновации; между опитни професионалисти и търсещи развитие млади хора; между специалисти, работили по целия свят и местни жители, които искат да останат да работят в родното си място.

Важно е решенията ни да са основани на висока експертиза, но си поставяме за цел да намираме и нови таланти, да подкрепяме тяхното израстване. Част от социалната ни мисия е не просто да разкриваме нови работни места, а да създаваме условия за професионално развитие на хора от общините, в които работим. Много са предимствата на това при нас да има повече местни хора. Понякога те идват с колебание дали можем да предложим подходяща работа за тях, защото нямат опит или са учили нещо съвсем различно.

Но мое лично убеждение е, че най-важни са личностните качества на един човек. Когато те съответстват на нашите ценности, резултатът винаги е налице. Когато някой има желание да работи, да вложи енергията си в градивен процес, ще получи пълна подкрепа и съдействие. Нашата работа е екипна и от работата на всеки зависи постигането на крайния резултат. В минната дейност това е основен принцип - разчитаме един на друг. За да успеем, трябва да сме единни. Конкурентните нагласи при нас не работят.

Кое е най-голямото предизвикателство за компания като Асарел-Инвестмънт в настоящите икономически условия?

В краткосрочен план най-голямото предизвикателство е да въведем успешно в експлоатация първия от 60 години насам проект за подземен добив и преработка на полезни изкопаеми в България. Проект "Брезник" е в синхрон с поставените в настоящия момент приоритети на Европейския съюз за постигане на ресурсна независимост. Обнадеждени сме от поставянето на този ключов приоритет в рамките на Общността, защото един стратегически отрасъл, какъвто е добивът на полезни изкопаеми във всяка една икономика, се нуждае от стабилност и предвидим бизнес климат.

В каква посока виждате развитието на Асарел-Инвестмънт с оглед на динамиката в сектора в световен мащаб? Доколко глобалните процеси, диктуващи поведението на големите играчи, ще окаже влияние и на нашия пазар?

Търсенето на суровини на международните пазари никога няма да спре, защото негов двигател е неспирното развитие на нашата цивилизация. На национално ниво, за да бъдем в крак с времето, ни е нужен Ренесанс в активните геоложки проучвания. Все по-широко е разбирането, че информацията за природните ресурси е ключов елемент от конкурентоспособността. Добивът на суровини е средството за реализиране на икономическо предимство и ефективен начин да бъдем част от глобалните процеси.

Конкретно за нашата инвестиционна компания - както вече споменах, заемаме специфична ниша. В тази ниша единствена посока на развитие е всеки следващ ден да сме по-добри от вчера.

