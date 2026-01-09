Турция е водеща в Република Татарстан в рамките на руската федерация по отношение на чуждестранните инвестиции, заяви пред ТАСС Талия Минулина, ръководител на Агенцията за инвестиционно развитие на Татарстан. По думите й, това до голяма степен е поради споделената култура и традиции. Татарстан е с население близо 4 млн. човека, а столицата Казан е с население над 1 млн. души.
"Турция заема първо място по отношение на чуждестранни инвестиции не от скоро. Това разбира се, отдаваме и на споделената култура и начин на живот. Обастите в които Турция инвестира в Татарстан, са предимно в преработващата промишленост, но и има е немалко инвестиции в недвижимите имоти и в селското стопанство", казва Минулина.
Освен това, по думите й, вече се активизират икономическите връзки на Татарстан с Китай, отчасти поради заместването на европейско оборудване с внос от Китай.
"И същевременно се разрастват икономическите връзки с бивши съветски републики - Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Киргизстан. Откриваме индустриални паркове там и привличаме инвестиции. Татарстан е доста активен икономически в тези страни и се усеща, че вече постигаме добри резултати като цяло. Продължаваме да изграждаме бизнес партньорството си с тях и това се отразява на размера на чуждестранните инвестиции", посочва още Минулина.