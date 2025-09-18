През първите осем месеца на 2025 г. (януари-август) промишленият сектор на Таджикистан е произвел стоки на обща стойност над 40,28 милиарда сомони (около 4,3 млрд. долара), по данни на Агенцията по статистика към президентската институция.

Бившата съветска република е разположена в Централна Азия и е с население малко по-многобройно от българското. Характерно за Таджикистан е, че няма излаз на море, като независимо от липсата на морски път за търговия, тя отбеляза за миналата година над 8% ръст на БВП.

"Посоченото за 8-те месеца е с 9,5 милиарда сомони (около 1 млрд. долара) повече от същия период на миналата година. При това темпът на растеж, като се вземат предвид сравнителните цени, е 23,5% на годишна база", се посочва в доклада.

Отбелязва се, че в някои региони на страната, ръстът на промишленото производство на годишна база достига 33%. В структурата на промишленото производство в републиката, делът на това в Согдийска област е 60,9%, а в Хатлонска - 19,6%.

Индустриалното производство, в сравнение с други сектори на икономиката на Таджикистан, включително селското стопанство, се развива постоянно и сега има важна роля в създаването на работни места в страната, износа на стоки, растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) и цялостното икономическо развитие на страната.

Оказва се, че над една четвърт от цялото промишлено производство се пада на добивната промишленост. По-конкретно, най-голям ръст на годишна база за отчетния период има добива на: суров петрол и природен газ - 2 пъти; метални руди - със 70%; други минерали - с 42%.

На преработващата промишленост в Таджикистан се падат към 40% от цялото от промишлено производство, като от нейните подсектори, най-голям дял има преработката на хранителни продукти (вкл. напитки) и в частност на алкохолни напитки и пилешко месо.

По данни на статистическата агенция на страната, през отчетния период в Таджикистан са работили: 3912 предприятия и заводи в обработващата промишленост, 3384 - в преработвателната промишленост, 72 - в електроснабдяването, газообразуването, пречистването на въздуха, както и 103 - във водоснабдяването и пречистването на отпадъчни води.