Промишленото производство у нас е през септември продължава да намалява на годишна база за пореден месец, но сега свиването не е толкова голямо като за предходни месеци. В сравнение със септември 2024 г. е регистрирано намаление с 5.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От друга страна, през септември 2025 г. индексът на промишленото производство се повишава с 3.3% спрямо предходния месец август. Данните са предварителни и сезонно изгладени, уточняват от НСИ.

Годишни изменения на промишленото производство

Спад на промишленото производство на годишна база, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 24.7%, както и в добивната промишленост - с 19%.

А в преработващата промишленост като цяло, през септември се наблюдава символично повишение с 0.2% спрямо същия месец на 2024 г.

По-конкретно, в преработващата промишленост съществен ръст спрямо септември 2024 г. е регистриран при производството на: изделия от други неметални минерални суровини - с 30.4%; тютюневи изделия - с 27.1%; мебели - с 25.1%, както и при производство некласифицирано другаде - с 24.4%.

От секторите на преработващата промишленост, съществен спад е отчетен при производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - с 38.4%, както и при производството на хартия, картон и изделия от тях - с 25.6%.

Месечни изменения на промишленото производство

През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. е отчетен ръст при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.6%, както и в преработващата промишленост като цяло - с 2.9%. Докато в добивната промишленост се наблюдава месечно намаление - с 3.7%.

По-конкретно, ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на: превозни средства (без автомобили) - с 34%; тютюневи изделия - с 18.2%; компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 16%.

От секторите на преработващата проимшленост, намаление през септември е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - с 13.8%, както и при производството на химични продукти - с 6.6%.