До февруари 2022 г. Европа живееше с илюзията, че мирът е даденост, а военните заводи са реликва от миналото. Реалността обаче разкри един неудобен факт - дори да имаме пари за оръжия, няма кой да ги произведе.

Сега Европейската комисия иска да промени това с амбициозен план: до 2030 година 600 000 души трябва да бъдат обучени или преквалифицирани за нуждите на военната промишленост. Това е заложено в представената вчера Пътна карта за трансформация на отбранителната индустрия.

Надпревара с времето (и с Путин)

Блокът бърза да се превъоръжи - предимно с техника, произведена на континента, преди края на десетилетието. Според оценките, именно тогава Русия може да е в състояние да атакува друга европейска държава.

Проблемът? Десетилетията на хронично недофинансиране на отбраната са оставили сектора "на сухо" откъм кадри.

"Това се превръща в основното тясно място. Всички играчи в отбраната се борят да произвеждат все повече, а недостигът на умения доведе до свирепа конкуренция както в рамките на индустрията, така и между секторите", признава пред Euronews представител на Европейската комисия, пожелал анонимност.

От поточната линия на колите - към танковете

Как точно ще се намерят тези над половин милион души? Една от идеите е пилотен проект "Гаранция за умения". Целта му е директна - да вземе работници от автомобилния сектор, който и без това преминава през тежко преструктуриране (т.е. съкращения), и да ги насочи към растящия стратегически сектор на отбраната. Ако днес сглобяваш двигатели с вътрешно горене, утре може да сглобяваш дронове.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус, е конкретен: целта е всяка година да се повишава квалификацията на около 12% от съществуващата работна сила.

Брюксел не забравя и любимия си инструмент - бюрократичните стимули. Предвижда се създаването на "Платформа за таланти", която да подкрепя стажове в малки и средни предприятия чрез система от ваучери. Идеята е "любопитни и светли умове" (по думите пред Euronews на неназования представител на ЕК) да се докоснат до иновациите в отбраната.

Въпреки че трудовият пазар в сектора живна след инвазията в Украйна и през 2023 г. генерира 581 000 работни места, дупката остава огромна. Липсват хора както за създаването на новите технологии (като изкуствен интелект), така и за тяхното внедряване в армията.

Големият въпрос е дали административната машина на ЕС ще успее да се задвижи със скоростта на войната. Защото докато се планира самостоятелна "Академия за умения в отбранителната индустрия" - която между другото се очаква чак след 2028 г., геополитическият часовник тиктака.