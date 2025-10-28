След няколко месеца преговори, партньорството между държавния оръжеен производител ВМЗ-Сопот и германския отбранителен гигант Rheinmetall вече е факт. На церемония в Министерския съвет двете страни положиха подписите си под договор за изграждането на модерен завод за барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Документът беше парафиран от главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Пепергер, директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, посочват от правителствената пресслужба. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. евро е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.

Тя в момента все още е базирана предимно на изделия от съветско време - произвежданите серийно от ВМЗ снаряди са от съветски калибри. В същото време, нашата армия се превъоръжава с френски 155-милиметрови гаубици. Именно това е стандартният натовски калибър.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, се посочва в официалната информация. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева.

"Предстои много работа, за да бъде създаден огромен потенциал с български завод. Изградихме предвидимост с партньорите. Оценката ще бъде дадена отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Измеренията са политически, защото проектът нямаше да бъде възможен без ЕС и НАТО", заяви премиерът Росен Желязков.