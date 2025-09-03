Едва 64 земеделски стопани у нас са получавали подпомагане от Държавен фонд "Земеделие" по интервенцията "Специално плащане за култура - памук" за миналогодишната кампания, показва проверка на специализирания портал agri.bg.

Културата се отглежда на площ от около 20 000 дка, а квотата е ограничена до 33 000 дка.

Това е важно в контекста на бъдещия барутен завод на Rheinmetall и ВМЗ-Сопот, както и на частните проекти на "Арсенал" и на компаниите около Емилиян Гебрев. Именно памукът е основна суровина, като сортовете у нас са подходящи за преработка до нитроцелуоза, но през последните десетилетия отглеждането му е все по-непривлекателно за земеделците.

Въпреки това, България е една от едва трите държави в рамките на ЕС, които въобще произвеждат памук. Далеч на първо място е Гърция, която има традиции от края на XIX век и днес има 80% пазарен дял. Там 40 000 производители използват общо 6% от земеделската земя за отглеждането на културата.

Испания има около 20% пазарен дял, докато нашата страна е със символично присъствие в тази класация.

Потенциал у нас има - не само заради сортовете, но и заради климатичните и почвените условия в Южна България. Проблем обаче е нуждата от добре работещи поливни системи и много вода. А България в момента няма нито едно от двете.