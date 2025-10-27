Хибридната форма на работа и високите цени на наемите на офиси в Лондон оставят много работни помещения празни. Според Financial Times, все повече фирми предпочитат да наемат нови, модерни и екологични пространства, което значително покачва стойността им. Според анализатори от американската MSCI от 2010 г. до юни тази година цената на офисите в централен Лондон се е повишила с 32%.

От друга страна, това засяга и по-старите сгради, чиито собственици не могат да си позволят да инвестират в реконструкцията им.

Източник: iStock by Getty Images

Макар да се забелязва увеличение на търсенето на работни помещения през последните месеци, все още има такива, които остават празни. Едновременно с това обаче собствениците им продължават да плащат местен данък върху търговските имоти на Общинския съвет. Той варира в зависимост от площта и местоположението. За 2025 г. повечето фирми ще платят между 20 и 50 паунда на квадратен фут годишно, съобщава агенцията за имоти под наем Pilcher London.

Така една голяма празна офис сграда може да се превърне в истинско бреме за своя собственик.

В опит да избегнат високите такси, някои компании стават изобретателни и прибягват до нестандартни методи. От Общинския съвет на Уестминстър съобщават за разкриването на ферми за охлюви, създадени с цел да се избегне плащането на данъка.

Според английския закон сградите, които са обявени за селскостопански площи, са освободени от такси. "Тъй като общината трябва да държи обитателя на имота отговорен за данъците върху земеделските стопанства, наемодателят не е длъжен да плаща никакви данъци върху тях и следователно може да се счита за съучастник в това споразумение", пише в прессъобщението на Съвета.

Проверените офиси са в района на Old Marylebone Road в централен Лондон, а стойността на сградата е 32 милиона паунда.

Властите са намерили кутии с малко количество от мекотелите, поставени в няколко от неизползваемите работни пространства.

Източник: iStock

Това не е първият подобен случай. Досега Общинският съвет на Уестминстър е ликвидирал четири компании за охлюви заради неплащане на бизнес такси. Предишният казус е свързан с Imperial Buildings на Dale Street - главна пътна артерия в бизнес района на центъра на Ливърпул. Наемът на сградата е около 61 хиляди паунда годишно, съобщава BBC.

Сега съветът се стреми да ликвидира още две компании - Snai1 Primary Products 2024 и Wessex Associated Trading. Властите искат да ограничат директора на двете дружества да заема подобна длъжност в бъдещи организации или бизнеси.

Смята се, че двата случая са свързани и собственикът на фермите е Терън Бол, но на този етап няма официално потвърждение. Той е 79-годишен бивш продавач на обувки, който използва "ферми за охлюви", за да освободи компаниите от данъка върху имоти, пише London Centric.

За разлика от укриването на данъци и такси, избягването им не е класифицирано като престъпление. Подобни схеми са стрували на Великобритания около 1,8 милиарда паунда през 2023 година.

Според властите бизнес данъците генерират над 9 милиарда паунда годишно, което ги прави един от най-големите източници на финансиране за местното управление.