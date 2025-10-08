Офис пазарът в Европа продължава да се съживява през първата половина на 2025 г., като активността на наемателите поддържа възходящ тренд.

Според данните от най-новия доклад на Cushman & Wakefield, представлявана в България от Forton, общият обем на новонаетите площи достига 5 млн. кв. м - с 1.7% повече спрямо същия период на миналата година и малко над средното ниво за последните пет години. Това подхранва умерен оптимизъм за трайно възстановяване на пазара.

В повече от половината наблюдавани локации на континента се отчита спад на свободните офис площи. Средното ниво на незаетите пространства в Европа вече е под 9.7% - първият реален спад от 2019 г. насам, с изключение на краткото подобрение в началото на 2020 г. Общият им обем е намалял с 0.4% до 31.3 млн. кв. м.

Въпреки това, очакваният прилив на нови проекти през втората половина на годината може временно да обърне тенденцията, ако търсенето не продължи да расте. Инвеститорите подхождат предпазливо: към края на второто тримесечие в строеж са 10.2 млн. кв. м офис площи - с 17% по-малко на годишна база.

В същото време делът на предварително отдадени сгради се покачва до 47%, най-високото ниво от края на 2015 г., което предполага засилена увереност в дългосрочната перспектива и вероятен натиск за повишаване на наемите.

Цените в първокласните офиси продължават да растат стабилно - с 4.2% на годишна база. Това е седемнадесето поред тримесечие на покачване в Европа. Доходността от такива активи се свива за четвърти пореден отчетен период и вече е 5.4%, при 5.47% в началото на годината.

Инвестициите в офис площи обаче остават предпазливи - 20 млрд. евро за първото полугодие, което е с 2% по-малко спрямо 2024 г. и далеч под петгодишната средна стойност от 38 млрд. евро.

"София е в крак с повечето тенденции, изтъкнати в най-новия доклад", коментира в разпратено до медиите прессъобщение Йоанна Димитрова, мениджър "Офис площи" в Cushman & Wakefield | Forton. Допълва, че новоотдадените площи в столицата нарастват по-бързо от средното за Европа, а първокласните наеми в централните сгради се повишават стабилно вече дванадесет тримесечия. По думите ѝ, все повече работодатели се стремят да върнат служителите в офисите, като ограничават дистанционната работа.

Положителен контраст спрямо общоевропейската картина е и инвестиционната активност у нас. Докато обемът на сделките с офис активи на континента се свива, в страната се отчита няколкократен ръст. "Към средата на 2025 г. обемът на сделките с офис активи в България надхвърли 100 млн. евро", посочва Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.