Сърбия отчита най-бърз растеж на ИКТ услугите в региона с излишък от 2,6 милиарда евро, съобщава eKapija. В периода януари-септември 2025 г. износът на ИКТ услуги на страната възлиза на 3,333 милиарда евро, което е ръст от 12% в сравнение със същия период на миналата година, заяви премиерът Джуро Мацут, цитиран от местните медии.

Данните ясно потвърждават, че Сърбия продължава да укрепва позицията си на един от водещите регионални центрове в областта на информационните и комуникационни технологии.

Сърбия е лидер в региона по отношение на растежа и развитието на ИКТ услугите

Излишъкът на страната в сектора е в размер на 2,624 милиарда евро. На този фон Сърбия има отлични резултати по отношение на броя на заетите в този сектор. През третото тримесечие на тази година в него са работили 115 933 граждани, което е с 3678 или 3,3% повече в сравнение със същото тримесечие на миналата година.

ИКТ секторът отдавна е най-успешният сектор по отношение на темповете на растеж в Сърбия.

"Това е голяма мотивация и задължение да продължим да го развиваме и да се движим напред към постигане на още по-добри резултати", подчертава сръбският министър-председател.

Както Money.bg писа тази есен, Сърбия догонва България и като IT дестинация. Средната нетна заплата в страната през юли достигна около 930 евро, информира онлайн изданието на белградското радио Б92, като се позовава на държавната статистика.

Най-впечатляващ обаче е растежът в IT сферата, където средните заплати на програмистите надхвърлиха 2500 евро.