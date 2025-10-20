Европейската комисия обяви стартирането на инициативата "Антени за фабрики за изкуствен интелект" в седем държави членки на ЕС. Това са Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Латвия, Малта и Словакия. Такива ще бъдат изградени и в страни извън общността, сред които Исландия, Молдова, Швейцария, Обединеното кралство и съседните на България Северна Македония и Сърбия, съобщават международните агенции. Белград е избран за едно от най-големите места за инвестиции в AI, извън Евросъюза, пише сръбската eKapija

Какво представляват "Антените" за AI фабрики?

Европейската комисия определи създаването на фабрики за изкуствен интелект като стратегически приоритет, както беше обявено в миналогодишния Пакет за иновации в областта на AI.

Пакетът предвижда до 2025-2026 г. в целия ЕС да функционират поне 15 фабрики за изкуствен интелект и няколко антени (свързани с оптимизирани за изкуствен интелект суперкомпютри в съществуващи фабрики за изкуствен интелект), което ще даде възможност за изграждане на общоевропейска "екосистема за изкуствен интелект" и ще насърчи растежа чрез приоритетизиране на достъпа за стартиращи компании и малки и средни предприятия в областта на изкуствения интелект.

В целия ЕС ще бъдат придобити и разположени поне девет нови оптимизирани за изкуствен интелект суперкомпютъра, което ще утрои настоящия капацитет за изчисления на EuroHPC за изкуствен интелект. AI фабриките ще бъдат разположени в следните европейски страни: Австрия, Германия, Люксембург, Швеция, Франция, Италия, Гърция, Испания, Финландия, Полша, Словения и България.

Сега става ясно къде ще бъдат разположени "антените" - всъщност това са хъбове или локални точки за достъп, свързани с основните центрове за изкуствен интелект (т. нар. фабрики за изкуствен интелект), които позволяват дистанционен достъп до тези ресурси.

Новите дестинации бяха обявени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в Западните Балкани, което започна в Тирана.

"По този начин компаниите от региона получават достъп до европейска инфраструктура за изкуствен интелект", Урсула фон дер Лайен, цитирана от RTT News.

Източник: EPA/БГНЕС

Въпросните антени ще си сътрудничат тясно с фабриките за изкуствен интелект, за да предоставят на националните общности за изкуствен интелект сигурен дистанционен достъп до суперкомпютърни ресурси от световна класа, оптимизирани за изкуствен интелект. Напълно интегрирана в екосистемата EuroHPC, мрежата има за цел да разшири достъпа до таланти, инфраструктура и иновации в областта на изкуствения интелект в цяла Европа.

Още 6 нови фабрики за изкуствен интелект в ЕС

Наскоро Брюксел обяви и голямо разширяване на европейската инфраструктура за изкуствен интелект, добавяйки шест нови фабрики за изкуствен интелект към съществуващата мрежа, с което общият брой на AI фабриките достигна 19.

Това внедряване дава тласък на цяла Европа и допълва инвестициите на ЕС в бъдещи гигафабрики за изкуствен интелект - мащабни съоръжения, предназначени за разработване и обучение на усъвършенствани AI модели и гранични системи с цел ускоряване на внедряването на изкуствен интелект в европейската икономика и в публичния сектор.