Медта достигна рекордни нива след като Китай обяви вътрешния растеж за основен икономически приоритет за следващата година на фона на масово натрупване на запаси в Съединените щати, съобщават световните агенции.

Индустриалният метал вчера скочи с 1,3% до 11 771 долара за тон, надминавайки рекорда, поставен по време на предишната сесия. Най-новият скок последва след като Пекин обяви в понеделник, че ще приложи "по-проактивен" фискален подход и ще поддържа "умерено мека" парична политика за втората по големина световна икономика.

Търговските данни от Китай също бяха благоприятни - износът през миналия месец се възстанови и надхвърли прогнозите, издигайки търговския излишък на страната над 1 трилион долара за първи път в историята.

Цената на медта - метал от ключово значение за електрификацията и енергийния преход, нарасна с над 30% тази година на Лондонската борса за метали. Новото търсене, стимулирано от центровете за данни и електрическите автомобили, се сблъска с ограничена глобална доставка. Капацитетите за топене растат по-бързо, отколкото мините могат да осигурят суровини. Редица прекъсвания в работата на рудниците влошиха недостига.

Ръстът се ускори през последните седмици поради опасенията, че металът масово се изнася към САЩ в очакване на митата, които президентът Доналд Тръмп възнамерява да въведе следващата година. Това изчерпи запасите и изстреля надценките другаде до невиждани висоти, като същевременно доведе до скок на фючърсните договори в Ню Йорк над тези на LME.

Глобалното предлагане на рафинирана мед може да изпита дефицит от 450 000 тона през 2026 година, отчасти заради натрупването на запаси в Америка, отбелязаха анализатори от китайската брокерска компания Citic Securities Co. Цените трябва средно да надхвърлят 12 000 долара за тон следващата година, за да привлекат необходимите инвестиции в нови минни мощности и да осигурят достатъчно предлагане в средносрочен и дългосрочен план, посочиха анализаторите на Citic, водени от Ао Чонг.

България също е фактор в глобалната верига на доставки. В нашата страна се произвеждат около 14% от европейската мед и в добива и преработката на мед у нас са заети хиляди.

Най-голямата компания в сектора в световен мащаб - Aurubis, има огромен медодобивен завод в Пирдоп. Тя инвестира стотици милиони евро в модернизация и увеличаване на капацитета му - ясен знак, че очакванията са търсенето да не стихва скоро.