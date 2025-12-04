Ускорено развитие на транспортната ос между Черно море и Егейско море чрез подобряване на инфраструктурата и мащабни нови проекти - за това се разбраха България, Гърция и Румъния. Министри от трите страни подписаха в Брюксел Меморандум за разбирателство за трансгранично сътрудничество, който с помощта на еврокомисията и европейски финансови институции ще се превърне в план за действие.

В него ще влезе обсъжданото от години изграждане на три нови моста над Дунав - второ комбинирано съоръжение Русе-Гюргево, както и мостове при Силистра-Кълъраш и Никопол-Турну Магуреле.

В същото време фериботните линии Оряхово-Бекет, Свищов-Зимнич и Силистра-Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци, посочват от Министерството на транспорта.

Предпроектно проучване за €12 милиона казва къде и какъв ще бъде третият Дунав мост

11 компании участват в надпреварата, като има и българско участие

Ще се модернизират и пътни и жп връзки с цел да се обособят три направления:

  • Западна ос - Атина - София - Видин/Калафат - Букурещ - Централна Европа;
  • Централна ос - Солун - Александруполис - Свиленград - Русе - Букурещ - Украйна/Молдова;
  • Източна ос - Александруполис - Бургас - Варна - Констанца.

Предвижда се да се търси финансиране в Механизма за свързване на Европа, както и чрез публично-частни партньорства и алтернативни инструменти.

Шанс за Северна България и отворена врата за инвестиции

От години има усилия за подобряване на свързаността през Дунав и се надяваме меморандумът да не е политика, а път към реални действия. Това заяви за Money.bg изпълнителният директор на Българо-румънската търговска камара Илияна Илиева.

"Транспортната свързаност е от изключителна трудност за развитието на бизнеса в Северна България - това се казва на всички форуми от всички български политици. Ако това (изграждането на новите мостове - б.р.) се случи, то ще бъде голям тласък за развитието на Северна България", подчерта тя.

Ползи от Шенген: Как България и Румъния ще подобрят корабоплаването по Дунав

Проект за 230 милиона евро без ДДС

По думите ѝ голям фактор за това заложените проекти да се случат ще бъдат и нуждите на отбраната - създаването на коридор, по който бързо да се прехвърлят войски и бойна техника в случай на необходимост.

България получава зелена светлина за втория мост над Дунав при Русе

Румъния стартира процедура за предпроектно проучване на своя бряг

Може ли по-добрите връзки с Румъния да осигурят нови инвестиции от северната ни съседка у нас? "Вече се наблюдава интерес към България, заявен от румънски компании. Имайки по-добра транспортна свързаност, ще се увеличат и тези възможности. Със сигурност има компании, които гледат към Полша и към Европа, но има и такива, които биха искали да имат партньорства в България - и това ще се засили", отговори Илиева.