Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви пускането на пазара на One Digital Grid Platform - унифицирана софтуерна платформа с интегриран изкуствен интелект (ИИ), която подпомага електроразпределителните дружества да ускорят модернизацията си, да укрепят устойчивостта на мрежата и да намалят разходите за енергия. Платформата беше представена едновременно в Испания по време на Enlit Europe - събитие с над 15 000 професионалисти от 130 държави, и на Innovation Summit North America в Лас Вегас, където повече от 2 500 бизнес лидери обсъдиха практични решения за по-устойчиво, достъпно и интелигентно енергийно бъдеще.

One Digital Grid Platform обединява планирането, оперативното управление и управлението на активи в модулна, ИИ-базирана среда, създадена специално за нуждите на електроразпределителните оператори. Тя предлага интегриран набор от инструменти, които повишават надеждността, оптимизират ефективността и подобряват комуникацията с клиентите.

"Електричеството движи прогреса, а днешният свят изисква не просто енергия - изисква устойчивост, надеждност и грижа за околната среда", посочи Фредерик Годемел, изпълнителен вицепрезидент "Енергийно управление" в Schneider Electric. "С One Digital Grid Platform даваме възможност на операторите да разгърнат пълния потенциал на технологиите и да превърнат остаряващата инфраструктура в интелигентни, подготвени за бъдещето мрежи. Така създаваме електроенергиен грид, който не просто осигурява светлина, а подкрепя декарбонизацията и енергията, достъпна за всички."

Отговор на нарастващото енергийно потребление в САЩ

Според Sustainability Research Institute на Schneider Electric нестабилността на мрежата струва на бизнеса в САЩ милиарди долари годишно. Моделите показват, че страната трябва да добави между 1 000 и 2 000 TWh електроенергия на десетилетие, за да отговори на растящото търсене от ИИ изчисления, производство и електрификация (1 TWh е еквивалентен на електроенергията, необходима за около 90 000 домакинства годишно). За да посрещне тези нужди, САЩ трябва спешно да развие разпределеното производство, да подобри енергийната ефективност чрез дигитални технологии и да модернизира националната мрежа. One Digital Grid Platform е ключово решение за преодоляване на това предизвикателство.

"Без навременни действия страната рискува да се изправи пред мрежови затруднения, проблеми с достъпността и пропуснати икономически възможности", коментира Рубен Лианес, главен изпълнителен директор Digital Grid в Schneider Electric. "Нашата нова платформа предоставя интелигентността, скоростта и гъвкавостта, от които операторите се нуждаят, за да модернизират операциите си, да интегрират възобновяеми източници и да развият мащабен цифров капацитет. По този начин те могат да намалят разходите от прекъсване на захранването и да подобрят стабилността на мрежата."

Мощността на изкуствения интелект за по-надеждна мрежа

Базирана на EcoStruxure ADMS, DERMS и ArcFM, платформата използва ИИ и данни в реално време, за да ускори отговора при прекъсванe на захранването и да подобри комуникацията. Новите ИИ функционалности включват:

прогнозно време за възстановяване (ETR): при прекъсване на захранването, причинено от бури, пожари или превантивно изключване (Public Safety Power Shutoffs), ETR предлага навременни, базирани на данни прогнози за възстановяване на захранването. Моделът използва данни от мрежата в реално време, метеорологични прогнози, наличност на екипи и исторически модели на повреди. Функцията е интегрирана и с инструментите за подготовка при бури на AiDASH.

Grid AI асистент: вграден в EcoStruxure ADMS, асистентът подпомага операторите при диагностика и оптимизация на мрежата в реално време. Той улеснява работните процеси и ускорява вземането на решения.

ИИ-базирани мрежови модели: ИИ технология за сравняване на карти, оперативни и клиентски данни, която открива и коригира разминавания между цифровия модел на мрежата и реалните условия. Това води до по-висока точност, по-голяма надеждност и по-ниски оперативни разходи.

Гъвкавост: облак и локални инсталации

Платформата, разработена от Schneider Electric, работи върху Microsoft Azure, която е сигурна и мащабируема хибридна облачна среда за модернизация на електроенергийната мрежа. Schneider Electric използва интеграции с Microsoft Azure OpenAI Service, Defender for IoT, Sentinel и Azure Arc, за да осигури мащабируемост, киберсигурност и обработка на данни в реално време.

"Заедно с Schneider Electric даваме възможност на операторите да внедряват иновации по-бързо, да намалят прекъсванията в захранването и да повишат ефективността", каза Дарил Уилис, корпоративен вицепрезидент "Енергетика и природни ресурси" в Microsoft. "Нашето партньорство предоставя интелигентност в реално време за подобряване на надеждността, ускоряване на приемането на чиста енергия и изграждане на по-устойчива електроенергийна инфраструктура."

Доказани резултати и реално въздействие

Новата платформа надгражда многогодишното лидерство на Schneider Electric в решенията за управление на електроенергийните мрежи. Според скорошно проучване на Forrester Consulting оператори, използващи ADMS на Schneider Electric (ключов елемент от платформата), постигат:

184% възвръщаемост на инвестицията (ROI);

62 млн. долара бизнес ползи;

40 млн. долара нетна финансова печалба;

16 месеца срок за възвръщаемост.

Операторите отчитат и значими оперативни подобрения:

до 20% по-малко санкции заради по-бърз отговор и автоматизация;

до 65% спестено време за операторите в контролните центрове;

екипите на терен откриват и решават проблеми с до 35% по-бързо;

усилена киберсигурност за защита на критично важната инфраструктура.

