Копенхаген, Дания, 27 октомври 2025 г. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, откри своето глобално събитие Innovation Summit Copenhagen, което обедини над 5000 клиенти, представители на институции, служители и лидери от индустрията, включително 600 ръководители на най-високо ниво (C-level) от почти всички ключови сектори.

В своето обръщение като главен изпълнителен директор на Schneider Electric Оливие Блум се спря на динамичната трансформация на енергийния сектор и на еволюцията на компанията, решена да отговори на новите нужди на индустрията. Той очерта визия, която още по-категорично утвърждава позицията на Schneider Electric като доверен партньор в областта на енергийните технологии.

"Всичко, което има значение - нашата планета, хората, технологиите, зависи от енергията", заяви Оливие Блум. "Но днес енергията означава повече. Тя трябва да ни предостави възможност да създаваме, да се конкурираме и да градим бъдеще, което е устойчиво и издръжливо на предизвикателства. Schneider Electric е вашият партньор в енергийните технологии. Ние електрифицираме, автоматизираме и дигитализираме всеки сектор на икономиката, всеки бизнес и дом, като развиваме ефективността и устойчивостта за всички."

Оливие Блум подчерта неотложния характер на тази трансформация. През следващите 15 години глобалното потребление на електроенергия се очаква да нарасне с 60%, което ще увеличи натиска върху инфраструктурата. В същото време до 2030 г. възобновяемите източници, особено слънчевата и вятърната енергия, ще утроят своя дял, което изисква по-интелигентни и устойчиви енергийни мрежи.

"Живеем във време на дълбоки промени", посочи Блум. "Промените, на които сме свидетели, както климатични, така и технологични, не са просто предизвикателства. Те са знак, че нашата индустрия трябва да се развива."

"Не можем просто да реагираме на промените," продължи той. "Трябва да сме начело на тези процеси. В Schneider Electric нашата цел е да помогнем на партньорите, клиентите и индустрията не просто да се адаптират, а да процъфтяват в новата епоха."

Необходимост от енергийни технологии

Schneider Electric отдавна стои начело на развитието в областта на енергията и технологиите, като обединява електрификацията, автоматизацията и дигиталния интелект в едно цяло, което компанията определя като енергийни технологии.

"Ние създаваме технологиите, които правят възможен новия енергиен пейзаж", посочи Оливие Блум. "Това не е нещо ново за нас - а ангажимент, резултат от близо два века иновации, партньорство и въздействие."

Schneider Electric интегрира управление на енергията и автоматизацията в реално време със софтуер и услуги, мащабируеми за всички сектори - от сгради и центрове за данни до заводи, мрежи и инфраструктура. Чрез своята платформа EcoStruxure компанията въвежда интелигентност на всяко ниво, като повишава ефективността и помага на клиентите да разгърнат пълния потенциал на енергията и ресурсите. Този подход създава екосистеми, в които изкуственият интелект, данните и хората работят заедно в синхрон.

В рамките на своето изказване Оливие Блум представи редица примери за успешно сътрудничество с клиенти.

Центрове за данни. Schneider Electric си партнира с NVIDIA и EcoDataCenter, за да изгради усъвършенствана AI фабрика за DeepL - водещата платформа за превод с изкуствен интелект. Това е първият в Европа NVIDIA DGX GB200 SuperPod с над 4000 GPU, работещ върху високопроизводителната инфраструктура на Schneider Electric. Проектът обединява NVIDIA Mission Control и AVEVA Building Management System, които управляват процеси като откриване на течове и термична регулация в реално време чрез автоматизация с изкуствен интелект.

Промишленост. Компанията Acciona с фокус върху за пречистването на вода внедрява съвместно с Schneider Electric и AVEVA цифрова система за наблюдение и анализ на енергията, процесите и активите в реално време. Данните се обработват сигурно на ниво локално разпределени системи, а аналитични алгоритми с изкуствен интелект оптимизират операциите във всички обекти. Резултатът е с до 5% намалени оперативни разходи, по-малко случаи на престой и удължен живот на активите.

Сгради. Schneider Electric подпомага консултантската компания Sidara за създаването на устойчив и ориентиран към хората офис за над 1000 служители в Лондон. Сградата следи непрекъснато качеството на въздуха, температурата и влажността и се адаптира към нуждите на служителите. От откриването си поддържа 24/7 оперативен режим, постига 90 точки по стандарта WELL Building Standard и подпомага целите на Sidara за постигане на нетни нулеви емисии.

Силата на партньорството

Главен акцент в речта на Оливие Блум беше темата за партньорството и необходимостта от сътрудничество в мащаб.

"Предизвикателствата пред нас са по-големи от възможностите на която и да е отделна компания или сектор," посочи той. "Именно партньорството и връзката помежду ни отключват целия потенциал на бъдещето."

Блум очерта визията за свят, в който енергията не е просто достъпна, а интелигентна, където домовете и секторите на икономиката произвеждат повече, отколкото консумират, а инфраструктурата се адаптира в реално време.

"Бъдещето не е нещо, което просто чакаме да дойде. То е нещо, което изграждаме. Нека го изградим заедно," каза в заключение той.

Копенхаген събра водещи представители в индустрията

Schneider Electric избра Копенхаген за домакин на годишната среща с цел да подчертае устойчивата инфраструктура и визионерската култура на града. В събитието се включиха над 100 лектори и 50 сесии в рамките на два дни, както и повече от десет съпътстващи събития с участието на главни изпълнителни директори, предприемачи и партньори от цялата екосистема на компанията.

Едно от възловите събития беше Electricians" Day, в което се включиха над 1500 електротехници, включително 200 студенти, за практически обучения, фокусирани върху уменията, необходими за интелигентните и устойчиви домове на бъдещето.