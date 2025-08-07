Schneider Electric, световен лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представи новата Zeigo™ Hub - мощна цифрова платформа, създадена да подпомогне компаниите в мащабната декарбонизация на техните вериги на доставки. Това иновативно решение отбелязва значителен напредък в подкрепа на бизнеса за постигане на целите по Обхват 3 и за уверен напредък към въглеродна неутралност.

Глобалните вериги на доставки са подложени на все по-голям натиск от клиенти, регулатори и заинтересовани страни за докладване, прозрачност и действия по отношение на емисиите. Zeigo Hub отговаря на тази потребност чрез модулен и проактивен подход към устойчивостта. Платформата дава възможност на компаниите да ангажират доставчици от различен мащаб, да проследяват емисии на няколко нива във веригата на доставки и да постигат измерими резултати чрез обучение, инструменти и експертна подкрепа.

"Декарбонизираната верига на доставки вече не е "предимство", а стратегическа необходимост", заяви Лора Ив, вицепрезидент "Решения за устойчивост като услуга" в Schneider Electric. "Със Zeigo Hub предоставяме инструментите и познанията, от които компаниите се нуждаят, за да превърнат веригите си на доставки в двигател на устойчивост и постоянен растеж."

Нов етап на иновации и ангажираност на доставчиците

Zeigo Hub е проектиран така, че да ангажира доставчиците на всеки етап от техния път към устойчивост независимо от техния размер, опит или зрялост. Платформата преодолява традиционните бариери чрез интуитивен интерфейс, ръководство за въвеждане в експлоатация и вградени образователни ресурси, които позволяват на доставчиците незабавно да започнат да изчисляват и управляват своите емисии. За разлика от стандартните инструменти за събиране на данни Zeigo Hub насърчава двустранното сътрудничество чрез специално разработени пътеки за обучение, наръчници за декарбонизация и информационни табла за сравнителен анализ. Така се създава достъпна среда, в която доставчиците могат да предприемат информирани и измерими действия, а спонсорите да въздействат в мащаб на своята верига на доставки.

Мощната аналитична платформа осигурява видимост в реално време за ангажираността на доставчиците, тенденциите при емисиите и напредъка към научно обоснованите цели. Данните са структурирани да подпомагат разкриването на информация в съответствие със CDP, CSRD и TCFD, както и с вътрешните цели за устойчивост.

Всеки доставчик, поканен да се включи в Zeigo Hub, получава достъп до персонализирани пътни карти за декарбонизация и мрежа от доставчици на решения, които да подкрепят реални действия за намаляване на емисиите. Всички разходи за участие се поемат от компаниите спонсори, което премахва финансовите бариери и насърчава широко участие. Като част от Schneider Electric Zeigo Hub е свързана безпроблемно с глобална екосистема от експерти по устойчивост, консултантски услуги и решения за декарбонизация, като предоставя подкрепа отвъд обичайните функции на софтуерна платформа.

Платформата използва агентен изкуствен интелект (Agentic AI), за да ускори процесите на декарбонизация, да подобри вземането на решения въз основа на данни и да мащабира въздействието върху сложните вериги на стойност. Zeigo Hub е първият продукт, част от обявената през май 2025 г. собствена екосистема с изкуствен интелект на Schneider Electric, която съчетава водещия експертен опит в устойчивостта с иновации в изкуствения интелект. Вградените ИИ функционалности улесняват въвеждането на данни чрез инструменти за сканиране и качване на данни в уеб, персонализират поканите за участие и предоставят допълнителен мониторинг на програмата от името на корпоративните спонсори.

Глобално въздействие чрез сътрудничество

Schneider Electric вече е признат лидер в декарбонизацията на веригите на доставки както чрез работата си с водещи брандове, така и чрез вътрешната програма The Zero Carbon Project. От 2021 г. насам компанията е дала старт на над 20 глобални програми за декарбонизация на веригата на доставки, включително инициативи като Energize, Catalyze и Materialize. Към днешна дата Schneider Electric е работила с повече от 40 бранда и е спонсорирала програми с над 2700 регистрирани доставчици.

Zeigo Hub ще бъде технологичният двигател и инструментът за колективни действия в рамките на тези програми, като улеснява декарбонизацията в мащаб. Чрез насърчаване на сътрудничеството между купувачи и доставчици платформата изгражда култура на непрекъснато подобрение и споделена отговорност. Този подход не само ускорява намаляването на емисиите, но повишава устойчивостта на веригата на доставки и създава дългосрочна бизнес стойност.

"Zeigo Hub е решителна крачка напред по пътя към устойчиви вериги на доставки", добавя Ив. "Това е платформа, която превръща амбицията в действие - дава възможност на всеки доставчик, партньор и компания да допринесе към бъдеще с нулеви емисии."

Наличност

Zeigo Hub вече е наличен за организации в цял свят. Повече информация може да намерите на www.zeigo.com/zeigo-hub