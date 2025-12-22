Износът на германски автомобили за Съединените щати е намалял с близо 14% през първите три тримесечия на 2025 г., превръщайки автомобилния сектор в най-засегнатия от търговската политика на президента Доналд Тръмп, показва проучване, с което Reuters се е запознала.

По силата на договорка между Вашингтон и Брюксел от 1 август САЩ въведоха базово мито от 15% за автомобилите от Европа. Макар и значително под първоначално обявените от Тръмп 25% върху вече съществуващите 2,5%, ставката продължава да оказва осезаем натиск върху германските производители.

Затруднения изпитват и инженерните компании: износът им за американския пазар се е свил с 9,5% за първите девет месеца на 2025 г. Машиностроенето остава особено уязвимо заради 50-процентните американски мита върху изделията от стомана и алуминий.

Химическата промишленост също отчита спад от 9,5% на доставките за най-големия си експортен пазар, но според доклада причините не се изчерпват само с митата. Сред допълнителните фактори са по-ниското производство в Германия, повлияно от високите енергийни цени.

Общо за всички отрасли германският износ за САЩ е намалял със 7,8% на годишна база през разглеждания период. Това е рязък обрат спрямо средния ръст от близо 5% в аналогичните периоди между 2016 и 2024 г.

"При положение че трябва да се приеме, че американските вносни мита няма да се върнат на нивата отпреди администрацията на Тръмп в обозримо бъдеще, значително възстановяване на германския износ за САЩ е малко вероятно", коментира авторът на проучването Самина Султан, определяйки ситуацията като "нова нормалност" за германските износители.