Колко печели България от износа на стоки, къде се нареждаме сред останалите държави и кой е продуктът, в чийто износ сме най-успешни в света? Любопитно е, че последните обобщени данни по темата са от 2022 г., когато според Стопанската камара, сме притежавали две първи места - по износ на замразено патешко месо, с 26% световен дял, както и на каучукови тръби и спирачни маркучи.

Сйщевременно различни медни изделия, прясно патешко месо, слънчоглед, олио и консервирани череши са други стоки, с чиито износ попадаме в световния топ 3 през 2025 г.

Българската стока, която държи най-голям дял от световния износ на въпросния продукт, е патешкия черен дроб. 37% от износа идва от България, съобщи в края на годината Nova. Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция. Така изглежда топ 5 на държавите в общността, за които са отпътували българските стоки през 2025 г. Снабдяваме ги главно с електрическа и електронна техника, мед и медни изделия. Освен това, Гърция - със пшеница, а Франция - с птиче месо.

Ако слеем подредбата с тази на основните ни партньори от трети страни обаче, някъде между Румъния и Италия ще се вмъкне Турция, тъй като изнесените стоки натам са в размер на 4 милиарда лева, което е малко повече от стойността на изнесеното в Италия.

Източник: iStock

Топ 5 на третите страни основни партньори, според Националната статистика, се допълва от САЩ и Сърбия - с доста сходни резултати, Република Северна Македония, а пета е Алжир, за където изнасяме предимно пшеница.

А къде сме ние сред останалите като цяло? От Икономическата обсерватория казват, че сме на 59-а позиция. В класацията им за световни износители на стоки са включени над 190 държави. Тя е от 2023-а и според нея изнесеното от България тогава е било на стойност 50,5 милиарда долара. Проверяваме и Гърция и Румъния.

Първите са едва две позиции преди нас, но северните ни съседи са значително по-нагоре в класацията - на 41-во място, с пазарна стойност на изнесените стоки двойно по-голяма от тази на нашите. Китайците продължават да изглеждат недостижими на челната позиция със също почти двойна стойност на изнесеното, но в сравнение с вторите - САЩ. Трета е Германия, която е и най-силния европейски износител.

Източник: iStock by Getty Images

От началото на годината обаче износът ни става все по-слаб. От януари до август тази година, сме изнесли стоки на стойност близо 55 милиарда лева, като над 60% от износа е с дестинация държави от Европейския съюз.

Това обаче е спад с 5% и половина спрямо същия период на миналата година. А на ниво Европейски съюз, спадът е от дори 7%. Бърза проверка на вноса за същото това време пък показва, че той расте. Така, оказва се, сме платили около 11 милиарда лева повече за внос, отколкото сме спечелили от износ.

Най-голям спад в сравнение с година по-рано - от близо една трета, има при износа на горива и масла. Изнесените стоки, от които сме спечелили най-много, близо 13 милиарда лева, са били стоки за индустриално и транспортно оборудване, което е над една четвърт от целия износ на България.