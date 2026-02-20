Разликата между най-високата и най-ниската средна работна заплата в различните региони на Русия, според последните данни, е достигнала твърде голямата сума от 200 049 рубли (около 2600 долара). Това показват данни на Единната междуведомствена информационно-статистическа система, прегледани от ТАСС.

"Средната месечна номинална начислена заплата за 2025 г. на заетите в икономическите сектори в Магаданска област е 244 130 рубли (около 3300 долара), докато в руската република Ингушетия тя е само 44 081 рубли (около 600 долара)", показват данните.

Разгледано за всички работещи (вкл. в държавната администрация, здравеопазване, образование и т.н.), през 2025 г. разликата в средната заплата за посочените два региона, е 154 551 рубли (около 2100 долара). По-конкретно, в Магаданска област средната работна заплата за миналата година е 193 482 рубли (около 2600 долара), а в Ингушетия - 38 931 рубли (около 550 долара), сочат документите.

Уточнява се, че средната месечна номинална начислена работна заплата се изчислява, като начисленият фонд за заплати на щатните и нещатните служители, както и работещите по консултантски и други договори (на непълен работен ден), се раздели на средносписъчния брой на персонала и на броя месеци през отчетния период, в случая 12 месеца.

А фонд "Работна заплата" включва: начислените заплати на служителите (включително данък върху доходите на физическите лица и други удръжки в съответствие с руското законодателство); компенсационни плащания, свързани с условията на труд и работния график; допълнителни плащания и надбавки; бонуси; еднократни стимулиращи плащания; както и редовни допълнителни плащания за храна и настаняване.