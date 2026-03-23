Най-голямо увеличение по абсолютна стойност на средната работна заплата в Русия през 2025 г. - с близо 100 000 рубли (около 1300 долара) - имат създателите на програмно осигуряване (софтуер). Това пише РИА Новости на основата на статистически данни. В този сектор са получавали средно 197 хил. рубли на месец (около 2600 долара) през 2025 година, в сравнение с 99 през 2024 г., т.е. практически в този сектор заплатите за година са е удвоили.

Иначе казано, създателите на софтуер в Русия през 2025 г. са получили най-голямо средно увеличение на заплатите както в абсолютна стойност, така и в проценти (100%) спрямо възнагражденията през предходната година.

На второ място по нарастване в абсолютна стойност на средните заплати са производителите на тютюневи изделия - при тях то е наполовина на това при създателите на софтуер, 46 600 рубли, до почти 208 хил. рубли средно месечно.

Трети по нарастване на средните заплати, със сума близка до вторите (45 хил. рубли), са заетите в производството на информационни носители. Въпреки по-ниското по абсолютна стойност средно увеличение на заплатите, средните заплати в този сектор обаче са най-високи за 2025 г. - 284 000 рубли (около 3700 долара).

На 4-то и 5-то място по най-висок ръст на средните заплати в абсолютна стойност се нареждат миньорите и търговците "на едро" на телекомуникационно оборудване, като при тях нарастването е с над 30 хил. рубли (над 400 долара).