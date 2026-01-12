Средната месечна заплата в руската нефтена и газова индустрия за 2025 година е 102 000 рубли (около 1350 долара), според проучване на експертно-аналитична компания Cyberia, с което разполага РИА Новости.

Най-високата предлагана заплата в сектора (без висши ръководни длъжности)е за директор по стратегията - 600 000 рубли (около 7800 долара) на месец.

Сред най-високоплатените позиции са и съветник на генералния директор и заместник-генерален директор по информационните технологии, като за всяка от заплащането е по 500 000 рубли месечно.

А медианната заплата в нефтената и газовата индустрия е 86 000 рубли (около 1120 долара) на месец. Показателят "медианна заплата" - която представлява средна заплата, обаче без да се имат предвид 10-те процента най-високи и най-ниски заплати - в мого случаи се смята за по-достоверен показател за нивото на заплащане в дадена област, отколкото средната.

Този показател е малко по-висок за технолозите и инженерите-конструктори - 90 000 рубли на месец, за механиците - 110 000 рубли, а за геолозите - 115 500 рубли. Медианната заплата е най-ниска за работещите на смени обикновени работници - 63 500 рубли.

По данни на Cyberia, с най-високата медианна заплата са възнаградени мениджърите на логистични отдели - 240 000 рубли (около 3120 долара), операторите на машини с програмно управление - 204 000 рубли, както и бригадирите и майсторите в строителството и монтажа - 195 000 рубли на месец.