През януари Казахстан беше на ръба на енергийна криза, която можеше да парализира западните региони. Причината беше пожар на 18 януари в газотурбинна електроцентрала от трето поколение на находището Тенгиз в област Атирау, съобщава inbusiness.kz. Поради инцидента операторът Тенгизшевройл (TCO) спря добива на петрол и газ в Тенгиз и Королевское.

TCO е най-големият производител на петрол в Казахстан, който отговаря за около половината от националния добив. Спирането на производството веднага привлече внимание, но по-малко обсъждано остава намалението на газа, отделян при добива на петрол, от който зависи работата на топлоелектрическите централи и отоплението в западните региони.

"Фокусирани сме върху петролa и данъчните постъпления от него, но почти игнорираме значението на газа. А от него зависи отоплението и електроснабдяването на целия регион", коментира експертът по нефтена индустрия Нурлан Жумагулов, цитиран от inbusiness.kz.

На 20 януари в областите Атирау и Мангистау бяха въведени ограничения на електрозахранването заради намалено производство на ток, съобщават местните власти. Според експерти кризата беше смекчена благодарение на доставки на газ и електроенергия от Русия. "Русия в момента ни осигурява газ. Цената вероятно е между 120 и 150 долара за 1000 куб. м, което е добра цена", допълва Жумагулов.

Възстановяването на производството започна на 26 януари, когато заводът от второ поколение на Тенгиз беше пуснат в експлоатация. Настоящият поток суровини се увеличава постепенно до проектните нива, съобщават от Министерството на енергетиката.