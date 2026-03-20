Индия е на път да разтърси глобалния пазар на лекарства срещу затлъстяване, след като патентът за активната съставка (семаглутид) в хитовите продукти Wegovy и Ozempic на датската компания Novo Nordisk изтича в страната. Това отваря вратата за десетки местни производители да пуснат по-евтини генерични версии, което може да намали цените с над 50% и значително да разшири достъпа до терапия, коментират анализатори.

Според инвестиционната банка Jefferies това може да се превърне в "момент на вълшебното хапче" за Индия, като вътрешният пазар на семаглутид има потенциал да достигне около $1 милиард при достатъчно бързо навлизане и конкурентни цени. Анализатори очакват до няколко месеца на пазара да се появят около 50 генерични версии - обичайна практика за силно конкурентната индийска фармацевтична индустрия.

В момента лечението с оригиналните медикаменти струва между 8800 и 16 000 рупии месечно, но при навлизане на генерични продукти цената може да падне до около 3000-5000 рупии. Това би направило терапията достъпна за много по-широк кръг пациенти в страна, където над 77 милиона души страдат от диабет тип 2, а наднорменото тегло се превръща в сериозен здравен проблем.

Семаглутидът принадлежи към групата на т.нар. GLP-1 агонисти - лекарства, които регулират апетита и нивата на кръвната захар, като забавят изпразването на стомаха и увеличават усещането за ситост. Първоначално разработени за диабет, те се превърнаха в едни от най-търсените терапии за отслабване в света.

Големи индийски компании като Cipla, Sun Pharma, Dr Reddy's Laboratories и Biocon вече подготвят свои версии, което се очаква да доведе до силна ценова конкуренция.

Индия е най-големият производител на генерични лекарства в света и осигурява около 20% от глобалното им предлагане. Репутацията й на "аптеката на света" се дължи именно на способността да превръща скъпи терапии в масово достъпни продукти. Процес, който преди години помогна за рязкото поевтиняване на лекарствата срещу ХИВ.

Според представители на индустрията евтините версии на лекарства за отслабване могат да имат огромен експортен потенциал, особено в САЩ, където търсенето расте заради високите нива на затлъстяване.