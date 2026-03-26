Филипините получиха партида петрол от Русия за първи път от пет години, съобщи изданието Phil Star. Островната държава, състояща се от над 7000 острова, се намира в Югоизточна Азия и е с население около 110 млн. човека.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви режим на извънредно положение в страната, поради прекъсвания в доставките на енергоносители, свързани с конфликта между САЩ и Израел с Иран.

Той също така обяви, че филипинските власти обмислят възможността за доставки на петрол от Русия. "Русия не е традиционен доставчик на петрол или други енергийни ресурси за Филипините, но ние проучваме тази възможност", каза Маркос-младши в интервю за Bloomberg.

Припомня се, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, разрешаващ продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове към 12 март 2026 г. Мярката е за срок до 11 април 2026 година.

Това решение беше взето във връзка със ситуацията в Ормузкия проток. От началото на военните действия проливът на практика е (почти) затворен.