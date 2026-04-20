Доставките от Русия на суров петрол за Китай през първото тримесечие на 2026 г., са се увеличили с 31% на годишна база, достигайки 31,86 милиона тона. Това покзват оценки на ТАСС, на основата на данни от Главната митническа служба на Китай.

В стойностно изражение, вносът на руски петрол през този период е нараснал само с 8,8% на годишна база, достигайки 14,37 милиарда долара.

Освен това, износът на руски петролни продукти за Китай в стойностно изражение показа лек спад за тримесечието на годишна база от 3,7%, до 1,53 милиарда долара.

Вносът на втечнен природен газ от Русия за втората по големина икономика в света също показа висок ръст от 6,7% във физическо изражение, до 1,38 милиона тона. Поради ценовата конюнктура обаче, стойността на доставения втечнен газ за тримесечието е намаляла със 17,3% на годишна база, до 651,6 милиона долара.

Доставките на руски газ по тръбопроводи за Китай за периода януари - март тази година възлизат на 2,3 милиарда долара, което е намаление с 8,9% на годишна база.Физическия обем на вноса на газ по тръбопроводи Китайската митническа служба традиционно не разкрива.

Посоченото показва, че средните цени за руския перол и газ с доставка за Китай, за първото тримесечие на 2026 г. са били по-ниски от тези за същия период на миналата година.