Активната у нас канадска компания "Дънди Прешъс Металс" (DPM Metals) обяви откриването на висококачествена златно-медна минерализация в площ "Бревене" близо до своята мина в Челопеч.

Първоначалните резултати от сондажите в обект "Бревен Юг Порфир" (BSP) показват потенциал за сериозен мащаб - и то на само километър от известните към момента минерални резерви и в непосредствена близост до концесията за мината.

"Обектът "Бревен Юг Порфир" се очертава като значимо откритие на злато и мед. Тези резултати показват както съдържанието, така и мащаба на обекта, като в широк и непрекъснат интервал на минерализация се наблюдават над 713 метра със съдържание от 2,52 грама на тон златен еквивалент", заяви Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на DPM Metals.

Източник: DPM

С оглед важността на откритието, сондажите продължават с цел да се установи реалният мащаб на находището. Планирани са 15 000 метра с 5 сонди с висок капацитет до края на 2026 г.

Паралелно с BSP в ход са още 7 сондажа в рамките на концесионната площ.

DPM работи по превръщането на проучвателния лиценз за "Бревене" в концесия за добив. След приключването на настоящата фаза от проучвателните работи, която завършва през септември 2026 г., DPM планира да представи окончателен доклад в подкрепа на издаването на сертификат за търговско откритие.

За DPM това е четвърто голямо откритие от 2023 г. насам. У нас компанията притежава мините в Ада Тепе и Челопеч, чийто експлоатационен живот беше удължен с 10 години до 2036 г. Евентуални нови залежи в близост могат да доведат до запазване на заетост в региона и преупотреба на голяма част от вече изградената инфраструктура в рамките на по-дълъг период.