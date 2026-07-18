Европейската комисия избра италианската компания Domyn да оглави амбициозен проект за създаване на граничен модел на изкуствен интелект с над 400 милиарда параметъра - мащаб, който нарежда инициативата сред най-напредналите AI системи в света.

Базираният в Милано стартъп, доскоро известен като iGenius (наричан неформално и съвсем скромно "Ferrari на AI"), ще ръководи консорциума EUROPA, създаден специално за изпълнение на инициативата Frontier AI Grand Challenge.

Кой стои зад проекта

Начело на Domyn е 34-годишният Улян Шарка, италиански гражданин от албански произход. Компанията е основана в Милано през 2016 г. и се специализира в "суверенен изкуствен интелект" - подход, който позволява на организациите да запазят контрол над моделите, данните и инфраструктурата си, намалявайки зависимостта от големите облачни доставчици.

Сред флагманските продукти на фирмата е Domyn Large - езиков модел с 260 милиарда параметъра, предназначен за критични корпоративни приложения в регулирани сектори като финанси, държавно управление и тежка индустрия.

Domyn развива и Colosseum - описван като най-мощния AI суперкомпютър в Европа, който според компанията ще поддържа модели с над трилион параметъра и производителност над 115 екзафлопа благодарение на графични процесори NVIDIA Blackwell.

Отворен код срещу затворените модели на САЩ

За разлика от повечето водещи американски системи, които остават затворени и достъпни само през облачна инфраструктура, Domyn обяви, че бъдещият ѝ топ модел ще бъде с напълно отворен код, позволявайки на компании и правителства да го изпълняват безплатно върху собствена инфраструктура.

Консорциумът EUROPA е създаден в партньорство с германския изследователски институт Fraunhofer-Gesellschaft и поставя Domyn редом с френската Mistral и облачния доставчик OVHcloud като ключов участник в европейския AI пейзаж.

Шарка посочи, че подкрепата от Комисията отваря достъп до EuroHPC - европейската публична суперкомпютърна мрежа, която определи като недооценен стратегически актив. По думите му обучението на модел от най-висок клас изисква далеч по-малко изчислителна мощ от обслужването на стотици милиони потребители на чатботове в реално време.

Компанията планира да получи данни от институционални партньори, като Шарка очаква първите споразумения с правителства да бъдат подписани в рамките на седмици.

Domyn не разкри подробности за финансирането си, но потвърди подкрепа от фонда от Абу Даби G42, както и от Eurizon Capital, Rabobank и BNY.

Геополитическият контекст

Решението идва на фона на нарастващо напрежение около достъпа до чуждестранен AI. Италия и Чехия вече ограничиха дистанционната употреба на моделите на DeepSeek, като допускат само локално хоствани версии, а опасенията около американските експортни ограничения върху моделите на Anthropic допълнително засилват натиска за европейска алтернатива.

Стратегията с отворен код поставя Domyn в пряка конкуренция и с китайски играчи като DeepSeek и Qwen на Alibaba, които в момента доминират в сегмента на отворените модели, докато повечето водещи американски системи остават затворени.

За Брюксел залогът е двоен. От инфраструктурна гледна точка, върхов модел, обучен и работещ на европейска територия, означава прилагане на Акта за изкуствен интелект и правилата за защита на данните без преговори с фирми извън ЕС.

От културна гледна точка, система с еднакво добро владеене на всички езици на Съюза превръща езиковото многообразие на Европа от структурно ограничение в конкурентно предимство, тъй като днешните доминиращи модели са обучени предимно на английски.

Domyn срещу Mistral

Проектът поставя Domyn рамо до рамо с френската Mistral, основана през 2023 г. от бивши изследователи на Meta и DeepMind, чиято оценка вече достига около 13,6 милиарда долара.

Изпълнителният директор на Mistral Артур Менш определя основното разделение в сектора не като Европа срещу Америка, а като отворен срещу затворен код. През май пред френския парламент той предупреди, че на Европа остават около две години, за да изгради независима AI инфраструктура, преди да стане трайно зависима от американските технологични гиганти.

За разлика от Mistral, чийто модел разчита на широка комерсиализация, Domyn преследва целите си чрез държавно подкрепения консорциум EUROPA и продължава да се фокусира върху специализирани решения за регулирани сектори.

Разширяване към бизнеса

В началото на юли Domyn обяви стратегическо партньорство с консултантския гигант Cognizant за доставка на суверенни AI решения на регулирани предприятия в Европа, Близкия изток и Африка.

Domyn ще осигурява инфраструктурния слой - включително модели, работещи локално или в частен облак, докато Cognizant ще отговаря за интеграцията, разработката на индустриални приложения и подготовката на данните.

Според проучване на Gartner, цитирано от Cognizant, до 2029 г. делът на облачните AI натоварвания, преместени към суверенни решения, ще достигне 50%, спрямо едва 5% през 2025 г. - тенденция, на която Domyn залага все по-агресивно.