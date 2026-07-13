Илон Мъск публично призна в края на миналата седмица, че Anthropic е водещата компания в областта на изкуствения интелект, като заяви, че е бил "категорично грешен" по отношение на стартъпа, който по-рано е подценявал.

Изявлението на шефа на SpaceX и xAI е сериозен обрат, тъй като моделите Grok на неговата компания директно се конкурират с фамилията Claude на Anthropic.

Похвалите на Мъск са насочени към Mythos и Fable, които се смятат за едни от най-напредналите системи на пазара. Именно заради това и за близо две седмици американските власти спряха достъпа до тях.

Мъск обеща и да не "отреже" достъпа на Anthropic до изчислителни ресурси - ангажимент, който тежи особено, защото от май Anthropic наема суперкомпютърния клъстер Colossus 1 на SpaceX в Мемфис, щата Тенеси. Договорът е за 180 дни и дава на Anthropic ексклузивен достъп до над 220 000 графични процесора Nvidia и над 300 мегавата изчислителна мощност.

В края на май Мъск уточни, че сделката включва клауза за двустранно прекратяване с 90-дневно предизвестие, но увери, че SpaceX "няма да ги остави да висят".

Рекордна оценка и ръст на приходите

Признанието идва в момент на силен ръст за Anthropic. По данни на Business Insider оценката на компанията на вторичните пазари е достигнала 1,2 трилиона долара - спрямо 965 милиарда долара след последния рунд на финансиране за 65 милиарда долара, обявена в края на май.

Anthropic е приключила 2025 г. с годишни повтарящи се приходи от 9 милиарда долара, а по данни на SemiAnalysis тази цифра вече надхвърля 60 милиарда долара.

Моделът Fable 5, определян като най-способната широко достъпна система на компанията за разсъждения и агентна работа, е наличен през Amazon Bedrock, Google Cloud и Microsoft Foundry. Силните му резултати в областта на програмирането подпомагат тримесечна печалба над 1 милиард долара.

Ценова война сред водещите модели

Похвалата на Мъск идва въпреки че собственият Grok 4.5 на SpaceXAI, пуснат на 8 юли, показва силни резултати в бенчмаркове спрямо Opus 4.8 на Anthropic, при цена от 2 долара за милион входни токена и 6 долара за милион изходни - около два пъти по-евтино.

Компанията все пак признава, че моделът все още изостава от най-новите системи на OpenAI и Anthropic в част от задачите.

В рамките на 48 часа на пазара излязоха и GPT-5.6 на OpenAI (в три варианта - Sol, Terra и Luna, с цени между 1 и 30 долара за милион токена), както и Muse Spark 1.1 на Meta - първият платен модел на компанията (на цена 1,25/4,25 долара за милион токена).

Тепърва очакваме и Gemini Pro 3.5 на Google DeepMind.

Така вече е факт ценова война, за която Wall Street Journal писа през юни, когато OpenAI обмисляше рязко намаление на цените.