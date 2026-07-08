Международните пътнически полети могат да се завърнат на летище Горна Оряховица. Първият пътнически чартър по маршрута до Крайова излетя успешно. За това съобщи във Фейсбук кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, след делова среща в Румъния.

Бъдещата въздушна свързаност между региони ще насърчи туризма двустранно и ще бъде несъмнена подкрепа за бизнеса, посочва Рашков. По негови думи ако се постигне решение, то може свърже Горна Оряховица с града, известен с най-големия и пищен Коледен базар в Европа.

През декември миналата година официално се откри новият пътнически терминал на международното летище в Крайова след инвестиция от над 100 млн. евро.

Съоръжението е второто по големина в цяла Румъния, с капацитет на обслужване до 2 милиона пътници годишно.

"По въздух пътят от Горна Оряховица до Крайова е точно 28 минути. Убедихме се лично днес, благодарение на чартърен полет от горнооряховското летище до румънския град. С автомобил пътят дотам е поне 5 часа", пише градоначалникът в своя профил.

В рамките на визитата си в Крайова българската делегация е провела работни срещи с кмета на града Лия Василеску, зам.-областния управител Михай Неацу, както и с директора на международното летище там - Сорин Манда.

Големи амбиции

Петото международно летище в страната се сдоби с нов концесионер през октомври миналата година. Дeйcтвитeлeн coбcтвeниĸ нa дpyжecтвoтo, чpeз ĸoeтo ce yпpaвлявa oбeĸтът, e бизнecмeнът Kиpил Kлeнoвcĸи.

Както Money.bg писа, лeтищeтo нe пpиeмa peдoвни пътничecĸи и тoвapни пoлeти oт ĸpaя нa 90-тe гoдини, нo пpoдължaвa дa ce изпoлзвa oт лични caмoлeти, a cъщo и зa пpaвитeлcтвeни, мeдицинcĸи и yчeбни пoлeти.

Сега целта на концесионера предвижда не само връщане на търговските полети, но и стратегическо удължаване на пистата. Това ще превърне съоръжението в третото по големина от този тип у нас.

Източник: Николай Рашков / Facebook

Успоредно с това фокусът пада върху обслужването на кратки чартърни дестинации по модела на линията до румънския град.