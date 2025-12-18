Новият пътнически терминал на международното летище в Крайова вече е официално открит и въведен в експлоатация след инвестиция от над 100 млн. евро, реализирана с широко участие на европейско финансиране. Проектът е най-мащабната инфраструктурна инициатива на администрацията на окръг Долж до момента и ключов елемент от дългосрочната стратегия за развитие на региона, предава Antena3.

Според председателя на Окръжния съвет на Долж Космин Василе модернизацията на летището е концентрирала значителен финансов и административен ресурс и представлява повратна точка за позиционирането на Олтения като конкурентен регион в рамките на ЕС. Новият терминал надхвърля рамките на стандартна модернизация и е замислен като стратегическа инфраструктура с дългосрочен ефект.

Въведената в експлоатация сграда разполага с приблизително 32 000 кв. м разгъната застроена площ, разпределена на няколко нива. Терминалът включва зони за регистрация и самообслужване, контрол за сигурност, ясно разделени потоци за шенгенски и нешенгенски полети, търговски пространства, заведения за хранене и съвременни технически помещения, отговарящи на актуалните европейски стандарти за пътническо обслужване.

Паралелно с изграждането на терминала е завършена и мащабна модернизация на прилежащата летищна инфраструктура. Новите перони и пътеки за рулиране вече позволяват едновременно обслужване на няколко въздухоплавателни средства и съкращаване на времето за престой на земята. Разширени са паркингите и пътните връзки, като капацитетът е съобразен с по-големи пътникопотоци, както и с обслужването на таксиметров и обществен транспорт. Инсталирани са и нови системи за сигурност, обновен е периметърът на летището и е внедрено модерно осветление на пистата.

Като част от вече завършената инвестиция на територията на летището функционира и фотоволтаичен парк с 3800 соларни панела с инсталирана мощност от около 585 Wp всеки, свързани към 22 инвертора. Системата цели да намали оперативните разходи и въглеродния отпечатък на съоръжението.

Директорът на летище Крайова Сорин Манда посочва, че новият терминал вече укрепва ролята на аеропорта като ключова точка за въздушната свързаност на Олтения с Европа и други международни дестинации. По думите му инвестицията създава предпоставки за разширяване на мрежата от линии, увеличаване на честотата на полетите и по-нататъшно развитие на инфраструктурата.

Проектът е реализиран с времеви хоризонт от 20-25 години и е финансиран по Оперативна програма "Голяма инфраструктура" (POIM) 2014-2020, приоритет "Устойчив мултимодален транспорт", с участие на европейски средства, държавния бюджет, Окръжния съвет на Долж и летище Крайова.