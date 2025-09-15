Зърненият терминал в Одеса, с капацитет от около 5 милиона тона годишно, ще възобнови работа благодарение на американски инвестиции. Това стана ясно след подписването на меморандум между Регионалната агенция за развитие на Одеска област и компанията "Лавандов терминал".

Проектът предвижда създаването на около 150 нови работни места, значителни частни инвестиции в пристанищната инфраструктура и разширяване на експортния потенциал на Южна Украйна. Според Агенцията за регионално развитие стартирането на терминала ще бъде ключов елемент за развитието на транспортната система в региона и ще осигури допълнителни данъчни приходи в местните бюджети.

Източник: Facebook/Агенция за регионално развитие на Одеска област

Компанията е създадена от американските инвестиционни фондове Argentem Creek Partners и Innovatus Capital, които обявиха намерението си да трансформират комплекса в съоръжение с международно значение. Управлението ще бъде поверено на шведския бизнесмен и почетен консул на Швеция в Одеса - Карл Стурен. Неговото назначение се очаква да ускори модернизацията на инфраструктурата, да повиши прозрачността на операциите и да привлече нови международни инвестиции.

Агенцията и "Лавандов терминал" вече имат успешно сътрудничество в миналото. В предишен проект на пристанище Рени, със съдействието на Ощадбанк, са закупени модерни товаро-разтоварни съоръжения, което в крайна сметка води до подобрена ефективност и конкурентоспособност на порта. В резултат от този проект в бюджета са постъпили над 50 млн. гривни (около $1,22) под формата на данъци, а 60 души са намерили работа, припомнят от Агенцията.

Възстановяването на един от най-големите зърнени терминали в страната е ясен сигнал към чуждестранния бизнес за инвестиционната привлекателност на Одеска област, подчертават от управлението на пристанището. За региона пък това означава нови работни места и утвърждаване на ролята му като стратегически логистичен център.