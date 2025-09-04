Българските зърнопроизводители се обединяват срещу новите споразумения между Брюксел, МЕРКОСУР (търговска организация, в която участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) и Мексико, които удрят европейския, а в частност и българския бизнес. Това заявиха за Money.bg от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

"Казано накратко, това споразумение ще увеличи търговията с продукти като месо, соя и опасни пестициди, които са забранени в ЕС. Не на последно място ще сме свидетели и на подбив на цените в Европа", подчертават от НАЗ.

Износът от ЕС вече е спаднал с 44% на годишна база. Сделката насърчава търговията с продукти, които са основни двигатели на климатичните промени, обезлесяването, загубата на биоразнообразие и заграбването на земи, обитавани от местни народи.

Междувременно, след като в началото на седмицата фючърсите в Париж достигнаха нови договорни дъна, в средата на седмицата показаха признаци на стабилизиране. При септемврийският контракт, предстоящото затваряне на крайния срок продължава да оказва натиск върху цените, но следващите крайни срокове се опитват да се стабилизират, показвайки умерено увеличение. Така, договорът за декември приключи на над 190 евро/тон, затваряйки на 190,25 евро/тон, пише Agri.bg.

Източник: iStock

Цените на царевицата също показаха малка промяна, като отчетоха ръст от 1 евро/тон на Euronext в сравнение с предходния ден. Въпреки това, крайният срок за ноември остава близо до най-ниските си нива от миналия март.

В повечето страни от ЕС Асоциациите на земеделските производители протестират срещу наскоро публикувания текст на споразумението за свободна търговия на ЕС с държавите от МЕРКОСУР. Президентът на Асоциацията на фермерите на Бавария Гюнтер Фелснер коментира, че "европейска търговска политика, която игнорира изискванията за климат, околна среда и защита на животните в страните партньори, е неприемлива."

С представянето на текста на договора Европейската комисия започва ратифицирането на споразумението. Позицията на Брюксел е следната:

"Тези партньорства ще създадат възможности за износ на стойност милиарди евро за предприятия от ЕС от всякакъв мащаб, ще допринесат за икономическия растеж и конкурентоспособността, ще подкрепят стотици хиляди работни места в Европа и ще насърчават интересите и ценностите на ЕС. Това ще укрепи веригите за създаване на стойност и ще помогне на ЕС да разшири гамата си от надеждни източници на критични суровини и материали."

Темата обаче развълнува и представители от региона на Черно море. Алиансът за земеделие и сътрудничество (AAC) призовава компетентните органи в Румъния "твърдо да се противопоставят с всички средства" на ратифицирането на споразумението Меркосур-ЕС, като се има предвид, че в сегашния си вид то причинява големи вреди на земеделските производители в Румъния и ЕС.